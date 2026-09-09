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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استهداف حوثي بالمسيرات والصواريخ لمنطقة حيس جنوب اليمن

صواريخ
صواريخ
القسم الخارجي

شهدت منطقة حيس، جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن، تصعيدًا عسكريًا جديدًا مع استهداف مواقع ومناطق في محيط المديرية بصواريخ وطائرات مسيرة، بالتزامن مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي على جبهات الساحل الغربي.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان القوات الحكومية والقوات المشتركة استعادة السيطرة على مديرية حيس وتأمين المناطق الريفية التابعة لها، في تقدم ميداني وصفته مصادر يمنية بأنه تطور مهم في معارك الساحل الغربي.

وأفادت مصادر ميدانية بأن الهجمات الحوثية تزامنت مع محاولات لاستهداف مواقع القوات المتقدمة والمناطق المحيطة بحيس، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، في وقت تشهد فيه جبهات جنوب الحديدة وتعز اشتباكات عنيفة ومتواصلة.

وكانت مصادر يمنية قد أفادت في وقت سابق بإطلاق الحوثيين عدة صواريخ باليستية من مناطق شمال شرقي الحديدة والمحويت، مشيرة إلى سقوط بعضها في مناطق خالية، بينما أصاب أحد الصواريخ مطعمًا في مفرق المخا، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

كما تحدثت مصادر محلية عن سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف الحوثي على قرى ومنازل مأهولة في ريف حيس، مشيرة إلى أن القصف ألحق أضرارًا بالممتلكات وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، معظمهم من الأطفال.

وتكتسب حيس أهمية استراتيجية كبيرة، نظرًا لموقعها على الطريق الرابط بين محافظتي الحديدة وتعز، فضلًا عن قربها من محاور القتال في الساحل الغربي. وتشير تقارير ميدانية إلى أن القوات الحكومية تحاول تثبيت مواقعها في حيس والتقدم باتجاه مناطق جديدة، بينما يسعى الحوثيون إلى وقف هذا التقدم عبر الهجمات الصاروخية والمسيرات.

ويعكس التصعيد الأخير استمرار حالة التوتر العسكري في غرب اليمن، مع اتساع رقعة المواجهات في محافظتي الحديدة وتعز، وسط مخاوف من تداعيات جديدة على المدنيين وحركة النزوح في المناطق القريبة من خطوط التماس.

منطقة حيس محافظة الحديدة اليمن صواريخ وطائرات مسيرة القوات الحكومية اليمنية جماعة الحوثي

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