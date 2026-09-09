الأهلي يتحرك لضم علي حمدي.. والبنك الأهلي يحدد موقفه

كشف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «مودرن سبورتس»، عن تحرك النادي الأهلي للتعاقد مع علي حمدي لاعب وسط البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

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وقال حتحوت إن علي حمدي كان قد عُرض على جهاز الأهلي ولجنة السكاوتنج في بداية الموسم عن طريق الدكتور عصام سراج، لكن الصفقة قوبلت بالرفض وقتها بسبب وجود بعض النواقص في اللاعب، قبل أن تتغير الرؤية بعد أول 3 مباريات، وتطلب لجنة السكاوتنج التعاقد معه بقوة، في ظل حاجة الفريق إلى لاعب بمواصفات قوية في مركز 6.

وأضاف أن عصام سراج تحرك بالفعل، وحصل على موافقة اللاعب وأنهى الاتفاق مع وكيله، ويتبقى فقط التوصل لاتفاق مع إدارة البنك الأهلي.

من جانبه، أكد شريف شعبان أن الأهلي لم يطلب لاعبًا من البنك الأهلي في السابق وتم رفض طلبه، مشيرًا إلى أن إدارة البنك الأهلي لديها موقف واضح بشأن المقابل المالي، وأن الأهلي لن يدفع أكثر من 30 مليون جنيه، موضحًا أن الأرقام الكبيرة التي دُفعت سابقًا لن تتكرر.

وأشار إلى أن ملف التجديد لبعض لاعبي الأهلي يسير وفق السياسة المالية الجديدة، مؤكدًا أنه حال عدم حسم التجديد خلال 48 ساعة إلى 3 أو 4 أيام، فقد يتوقف الأهلي عن متابعة الملف ويترك اللاعب حتى نهاية الموسم.

واختتم حتحوت بالإشادة بمستوى علي حمدي مع البنك الأهلي، واصفًا إياه بأنه «رمانة ميزان» ولاعب مميز في مركز 6، بينما أوضح شريف شعبان أن الأهلي يبحث عن لاعب يمتلك قدرات قريبة من مروان عطية، بالتوازي مع استمرار البحث عن لاعب أجنبي في نفس المركز.