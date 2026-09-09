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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح: تيشيرت الزمالك والجماهير عاملين خضة للمنافسين

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

تحدث محمد صلاح، لاعب الزمالك السابق، عن تصدر الفريق جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، مشيدًا بالمستوى الذي يقدمه لاعبو الفارس الأبيض منذ انطلاق المسابقة.

المصري الممتاز 

وقال محمد صلاح، خلال تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»: «تيشيرت الزمالك والجماهير عاملين خضة للفرق المنافسة، ومفيش حد مصدق إن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري».

وأضاف: «لاعيبة الزمالك حاسة بقيمة النادي وبتضحي، وسيظهر هل الزمالك هيستحمل وهيكمل المنافسة بعد العودة من فترة التوقف الدولي ومواجهة الأهلي وبيراميدز».

وحقق الزمالك فوزًا مهمًا على حساب أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح محمد إسماعيل التسجيل لصالح الزمالك في الدقيقة 16، قبل أن ينجح البديل أحمد شريف في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 87، ليؤمن انتصار الفارس الأبيض وحصد النقاط الثلاث.

ورفع الزمالك رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتًا، بفارق نقطة واحدة عن الأهلي وبيراميدز.

ويترقب الزمالك مواجهات قوية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، أبرزها أمام الأهلي وبيراميدز، في اختبارات ستكشف مدى قدرة الفريق على مواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

الاهلي الزمالك منتخب مصر

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