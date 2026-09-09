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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيف أثر عطل منظومة الملاحة في بريطانيا على الرحلات الجوية في مصر؟

مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ
نورهان خفاجي

أصدرت الشركة المصرية للمطارات بياناً إعلامياً توضيحياً كشفت فيه عن تداعيات العطل الفني المفاجئ الذي ضرب أنظمة معالجة بيانات الرحلات التابعة لخدمات الملاحة الجوية بالمملكة المتحدة، والذي تسبب في إلغاء وتأخير العديد من الرحلات الجوية بالمطارات البريطانية وامتدت آثاره إلى حركة الطيران بمصر.

وأوضحت الشركة أنها تتابع بالتنسيق المباشر مع شركات الطيران والجهات المعنية الموقف عن كثب للتعامل مع أي مستجدات تشغيلية.

تأثر مطاري الغردقة وشرم الشيخ

وأشارت الشركة المصرية للمطارات إلى أن العطل الفني البريطاني ألقى بظلاله على الحركة الجوية في مصر، حيث تأثرت بعض الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين نتيجة التداعيات التشغيلية التراكمية للعطل، مما أدى إلى حدوث بعض التكدسات المؤقتة للركاب داخل صالات الوصول والمغادرة بالمطارين.

استنفار ورعاية كاملة للركاب المتأثرين

وفي إطار التعامل السريع مع الأزمة، دفعت إدارة المطارين بفرق عمل مخصصة للتعامل الميداني مع الركاب والموقف الحالي عبر حزمة من الإجراءات، حيث قدمت التسهيلات والمعلومات وكافة الخدمات اللازمة وإتاحة التحديثات الخاصة بجداول الرحلات أولاً بأول بالتنسيق مع شركات الطيران المعنية.

أيضا تم توفير الإقامة الفندقية، بالتنسيق العاجل مع شركات الطيران لسرعة نقل وتوفير أماكن الإقامة بالفنادق للركاب المتأثرين بإلغاء رحلاتهم لحين انتظام جداول التشغيل.

واتخذت الشركة المصرية للمطارات، كافة الاجراءات والتدابير لضمان انسيابية الحركة التنظيمية داخل الصالات لمنع الازدحام وتسهيل الحركة الميدانية.

وأكدت الشركة المصرية للمطارات استمرار عمليات المتابعة والتنسيق على مدار الساعة مع كافة الأطراف والجهات المعنية، والتعامل الفوري مع أي مستجدات طارئة بما يضمن سلامة ورعاية جميع الركاب والحفاظ على انسيابية الحركة داخل المطارين.

المطارات المصرية مطار شرم الشيخ منظومة الملاحة الجوية

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