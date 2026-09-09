بفستان ذهبي يخطف الأنظار.. سيرين عبد النور بإطلالة لافتة داخل السوبر ماركت | شاهد

خطفت إطلالة سيرين عبد النور الأنظار في أحدث ظهور لها، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وجريئة داخل أحد المتاجر، مرتدية فستانًا لامعًا باللون الذهبي منحها حضورًا لافتًا وجمع بين الأنوثة والطابع العصري.

تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور

واعتمدت الإطلالة على فستان طويل بلمسات من الترتر والشبك اللامع، جاء بقصة ضيقة تبرز القوام، مع تصميم مكشوف عند منطقة الخصر وتفاصيل متداخلة عند الجزء العلوي، بينما انسدل الفستان بطول كامل مع شق جانبي منح اللوك لمسة أكثر جرأة وحيوية.

اختارت سيرين، وفقًا للصور المتداولة، فستانًا ذهبيًا لامعًا بتصميم يحاكي انعكاس الضوء، ما جعل الإطلالة تبدو براقة من مختلف الزوايا. ونسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الذهبي، جاء متناغمًا مع لون الفستان وأكمل الطابع الفاخر للظهور.

سيرين عبد النور

تسريحة شعر سيرين عبد النور

أما من الناحية الجمالية، فظهرت بتسريحة شعر طويلة منسدلة ومموجة بنعومة، مع مكياج ارتكز على إبراز العينين وتحديد الملامح، إلى جانب درجات دافئة وشفاه بألوان هادئة نسبيًا، ليظل التركيز الأساسي على الفستان.

وفي إحدى الصور، ظهرت وهي تحمل ثمرة أناناس داخل قسم الخضروات والفواكه، في لقطة عفوية كسرت الطابع الرسمي للإطلالة، بينما حافظت على حضورها اللافت أمام عدسة الكاميرا.

إطلالة جريئة تجمع بين الأناقة واللمعان

ما ميز لوك سيرين عبد النور هو الجمع بين تصميم السهرة الفاخر والمكان غير التقليدي للتصوير، إذ جاء الفستان اللامع مناسبًا لأجواء المناسبات والسهرات، بينما أضافت طريقة التصوير داخل السوبر ماركت عنصرًا طريفًا ومختلفًا إلى جلسة التصوير.

وتُظهر الإطلالة اعتمادًا واضحًا على اللون الذهبي والترتر والقصات المحددة للقوام، وهي عناصر تمنح الفستان حضورًا قويًا من دون الحاجة إلى الإكثار من الإكسسوارات.