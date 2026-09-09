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أمير عزمي مجاهد: الزمالك يتطوّر .. والأهلي لم يستفد من صفقاته حتى الآن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير عزمي مجاهد: الزمالك يتطوّر .. والأهلي لم يستفد من صفقاته حتى الآن

الزمالك
الزمالك
محمد سمير

أكد أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، أن تذبذب مستوى الفريق خلال الفترة الحالية أمر طبيعي، في ظل تأخر فترة الإعداد، مشيرًا إلى أن الأبيض لا يعاني من فوارق كبيرة مقارنة بالأندية التي خاضت معسكرات خارجية خلال فترة الاستعداد للموسم.

وقال أمير عزمي مجاهد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "من الطبيعي يكون للزمالك تذبذب في المستوى وأخطاء في خط الدفاع بسبب التأخر في فترة الإعداد، ورغم كده معندوش فوارق بينه وبين الأندية اللي عملت معسكرات في أوروبا".

وأضاف: "الزمالك بيعرف يكسب المباريات، وده أهم حاجة رغم ضعف الأداء، ومستوى الفريق بيزيد من مباراة للتانية".

وتابع: "جميع المباريات في الدوري شبه بعضها، باستثناء بيراميدز، اللي عنده تطوير في الأداء بجانب جمع العلامة الكاملة".

وعن الأهلي، قال أمير عزمي مجاهد: "صفقات الأهلي لم تصنع الفارق مع الفريق في الدوري المصري، والفريق يقدم أداءً متواضعًا، والجمهور غير راضٍ عن الأداء".

وواصل: "الزمالك يمر بظروف صعبة، ويفوز بتعب وبجهد من لاعبيه، ولكن ستكون هناك صعوبة لأن الموسم طويل، وهناك مباريات في الدوري ودوري أبطال إفريقيا".

وأشاد نجم الزمالك السابق بمستوى المهدي سليمان وبنتايج، بعد مباراة أبو قير للأسمدة، قائلًا: "المهدي سليمان أحد نجوم الزمالك في مباراة أبو قير للأسمدة، وبنتايج قدم أداءً جيدًا ومستواه ثابت مع الزمالك".

وتحدث أمير عزمي مجاهد عن محمد السيد، لاعب الزمالك، قائلًا: "محمد السيد لاعب عنده مهارة كبيرة وبدني، وسيكون خليفة عبدالله السعيد، وجروس كان يقول عليه إنه سيكون من أفضل اللاعبين في مصر".

وأضاف عن أحمد ربيع: "أحمد ربيع يحتاج للمشاركة في الكثير من المباريات من أجل استعادة مستواه والظهور بمستواه الحقيقي، وهو لاعب مميز".


وعن أحمد فتوح، قال نجم الزمالك السابق: "أحمد فتوح أنا بحبه، وهو من كباتن الزمالك، ولكن معرفش كواليس المفاوضات معه لتجديد عقده، ولو هو بيفكر..."


واختتم أمير عزمي مجاهد تصريحاته بالحديث عن فريق أبو قير للأسمدة، قائلًا: "أبو قير للأسمدة فريق مميز وقدم مباريات قوية في الدوري المصري، ولم يحدث تعديل في قائمة الفريق بشكل كبير عن الفريق الذي تركته، ومازالت لدي مستحقات عند النادي".

الزمالك أمير عزمي مجاهد الأهلي معسكرات خارجية بيراميدز الدوري

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