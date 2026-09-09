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عادة بسيطة نفعلها يوميًا تطيل العمر .. تقلل من أمراض القلب 39%
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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عادة بسيطة نفعلها يوميًا تطيل العمر .. تقلل من أمراض القلب 39%

صعود السلالم وعلاقته بصحة القلب
صعود السلالم وعلاقته بصحة القلب
آية التيجي

كشفت دراسة جديدة عن عادة يومية بسيطة قد تساعد في تعزيز صحة القلب وتقليل مخاطر الوفاة، وهي صعود السلالم بدلًا من استخدام المصعد أو السلم الكهربائي.

صعود السلالم وعلاقته بصحة القلب

ووجد باحثون من جامعة إيست أنجليا في بريطانيا، بعد تحليل بيانات 9 دراسات شملت أكثر من 450 ألف شخص، ارتباطًا بين صعود السلالم بانتظام وانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 39%، مقارنة بمن لا يصعدون السلالم بانتظام.

كما ارتبط صعود السلالم بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 24% خلال فترة متابعة بلغت في المتوسط نحو 14 عامًا، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت نتائج البحث أن صعود السلالم يمثل نشاطًا بدنيًا يمكن دمجه بسهولة في الروتين اليومي، سواء في المنزل أو مكان العمل أو أثناء الخروج.

وقالت الدكتورة صوفي بادوك، طبيبة القلب المشاركة في البحث، إن النتائج أظهرت ارتباطًا منتظمًا بين صعود السلالم وانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة بشكل عام.

وأشارت إلى أن صعود السلالم قد يكون خيارًا عمليًا للأشخاص الذين لا يملكون وقتًا كافيًا للذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية أو ممارسة التمارين لفترات طويلة.

صعود السلالم وعلاقته بصحة القلب

كم درجة سلم يجب صعودها يوميًا؟

لم تحدد الدراسة عددًا معينًا من مرات صعود السلالم اللازمة للحصول على فوائد صحية، وأشار الباحثون إلى الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد الجرعة المثالية من هذا النشاط.

لكن مراجعة بحثية استند إليها التقرير أشارت إلى أن صعود نحو 6 طوابق يوميًا، أي ما يقارب 60 درجة، قد يكون مرتبطًا بفوائد لصحة القلب.

كما أشارت أبحاث سابقة إلى أن ممارسة صعود السلالم لبضع دقائق يوميًا قد تساعد في تحسين بعض عوامل خطر أمراض القلب، مثل ضغط الدم.

صعود السلالم وعلاقته بصحة القلب

لماذا يساعد صعود السلالم على تقوية القلب؟

يحتاج الجسم إلى بذل مجهود أكبر عند صعود السلالم مقارنة بالمشي على سطح مستوٍ، لأن عضلات الساقين تعمل على رفع الجسم إلى أعلى.

ويؤدي هذا المجهود إلى زيادة استهلاك الطاقة وارتفاع معدل ضربات القلب، ما يزيد احتياج الجسم إلى الأكسجين والعناصر الغذائية.

كما تعمل مجموعة من العضلات أثناء صعود السلالم للحفاظ على توازن الجسم، وهو ما قد يساهم في تقوية العضلات وتحسين القدرة البدنية وتقليل خطر السقوط مع التقدم في العمر.

صعود السلالم وعلاقته بصحة القلب

صعود السلالم أفضل من المصعد؟

يشير الباحثون إلى أن اختيار السلالم بدلًا من المصعد يمكن أن يكون طريقة سهلة لإضافة النشاط البدني إلى الحياة اليومية دون الحاجة إلى تخصيص وقت منفصل لممارسة الرياضة.

وقالت الدكتورة بادوك إن الاختيار بين السلالم والمصعد يمكن أن يكون فرصة لإضافة نشاط بدني قصير إلى اليوم، حتى لو كان الشخص لا يمارس تمارين رياضية منتظمة.

صعود السلالم وعلاقته بصحة القلب

أمراض القلب وأهم عوامل الخطر

تعد أمراض القلب والأوعية الدموية من أبرز أسباب الوفاة حول العالم، وترتبط مجموعة من العوامل بزيادة خطر الإصابة بها، من بينها:

  • زيادة الوزن والسمنة.
  • ارتفاع ضغط الدم.
  • قلة النشاط البدني.
  • التدخين.
  • ارتفاع مستويات الكوليسترول.
  • النظام الغذائي غير الصحي.
  • الإفراط في تناول الكحول.

ويمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على وزن مناسب وتجنب التدخين، في دعم صحة القلب وتقليل عدد من عوامل الخطر.

صعود السلالم وعلاقته بصحة القلب

هل صعود السلالم يمنع أمراض القلب؟

لا تعني نتائج الدراسة أن صعود السلالم يمنع الإصابة بأمراض القلب بشكل مؤكد، إذ اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أبحاث سابقة، وكانت بيانات استخدام السلالم في الدراسات تعتمد على ما يذكره المشاركون عن نشاطهم البدني.

ولذلك، فإن النتائج تشير إلى ارتباط بين صعود السلالم بانتظام وانخفاض مخاطر الوفاة، لكنها لا تثبت أن صعود السلالم وحده هو السبب المباشر في انخفاض هذه المخاطر.

وأكد الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد عدد مرات صعود السلالم والمدة أو الكثافة التي تحقق أكبر فائدة صحية.

صعود السلالم وعلاقته بصحة القلب

عادة بسيطة لصحة أفضل

توضح نتائج البحث أهمية إدخال المزيد من الحركة والنشاط البدني إلى الروتين اليومي، حتى من خلال تغييرات بسيطة مثل اختيار السلالم بدلًا من المصعد عندما تكون الحالة الصحية والقدرة البدنية تسمحان بذلك.

ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو ضيق التنفس أو مشكلات صحية تؤثر على قدرتهم على بذل المجهود استشارة الطبيب بشأن النشاط البدني المناسب لهم.

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