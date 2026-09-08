بعد إصابة هبة كامل به.. اكتشف أعراض أورام المرارة

تحدثت الفنانة هبة كامل، مؤخرا، عن أصعب فترة فى حياتها كانت خلال إصابتها بأورام المرارة حيث أثر عليها صحيا واجتماعيا.

وكشفت هبة كامل أن مرضها بين لها حقيقة من حولها فهناك غرباء وقفوا بجانبها وأصدقاء تخلوا عنها بينما وجدت الدعم من جمورها الذي ظل يذكرها بالدعاء خلال هذه المرحلة الصعبة.



تأقلت الفنانة هبة كامل فى فترة التسعينات في العديد من الأعمال الفنية كان أبرزها مسلسل ساكن قصادى ومسلسل يوميات ونيس كما شاركت فى العديد من الأعمال السينمائية الحديثة مثل حرب أطاليا و7 ورقات كوتشينة.

ووفقا لما جاء فى موقع “مايو كلينك ” نكشف العلامات المبكرة لسرطان المرارة.



قد لا يسبب سرطان المرارة أي أعراض وعندما تَظهر مؤشرات المرض وأعراضه، فقد تشتمل على ما يأتي:

ألم في البطن، غالبًا في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

انتفاخ البطن.

كتلة يمكنك الشعور بها تحت الجلد.

فقدان الوزن بدون تعمد ذلك.

اصفرار الجلد وبياض العينين، أو ما يُعرف باليرقان وقد يكون من الصعب رؤية اصفرار الجلد على البشرة السمراء أو البنية.

يحدث اليرقان عادةً عندما يكون سرطان المرارة في مرحلة متقدمة جدًا.



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