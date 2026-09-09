الأزهر يحدد ممثليه في المؤتمرات العلمية والمحافل الدينية الرسمية

أعلن المركز الإعلامي لـ الأزهر أن ما استقر عليه العمل فيما يتعلق بالمؤتمرات العلمية والمحافل الدينية هو أن يقتصر تمثيل الأزهر على أعضاء هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، ومن يتم تكليفه بصفة خاصة من علماء جامعة الأزهر المتخصصين.

الأزهر يوضح ممثليه في المؤتمرات العلمية والمحافل الدينية الرسمية

وأشار المركز الإعلامي للأزهر، في بيان على صفحته على فيسبوك، إلى أن فيما يتعلق بتكليف الشيخ أيمن عبد الغني للقيام بتسيير أعمال الشؤون المالية والإدارية بوكالة الأزهر، فإن قرار التكليف محدد بالشؤون التنفيذية والإدارية ومتابعة شؤون التعليم قبل الجامعي، وقاصر عليها دون غيرها.