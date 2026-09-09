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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد ارتفاع البليت عالميًا.. أسعار الحديد تقفز في مصر

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

شهدت أسعار الحديد والصلب عالميًا ومحليًا اليوم تحركات صعودية، بالتزامن مع ارتفاع معظم أسعار المواد الخام ومنتجات الحديد والصلب في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من سبتمبر 2026، وفقًا لبيانات أسواق الصلب العالمية 

وتزامن الاتجاه الصعودي في الأسواق العالمية مع ارتفاع أسعار عدد من أنواع الحديد في السوق المحلية، إذ زاد سعر طن الحديد الاستثماري، كما سجل حديد عز ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بمستويات الأسبوع السابق.

وخلال السطور التالية نرصد أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026.

ارتفاع أسعار الحديد والمواد الخام عالميًا

سجلت خردة HMS1&2 (خليط 80:20) في السوق التركية، تسليم CFR من الولايات المتحدة، نحو 380 دولارًا للطن، بزيادة بلغت 5 دولارات للطن مقارنة بالأسبوع السابق.

كما ارتفع سعر خام الحديد تركيز 62%، CFR أستراليا، إلى نحو 100 دولار للطن، مسجلًا زيادة قدرها دولار واحد للطن على أساس أسبوعي.

البليت التركي يسجل أكبر ارتفاع أسبوعي

واصلت أسعار البليت ارتفاعها في الأسواق العالمية، حيث صعد سعر البليت الروسي FOB إلى نطاق يتراوح بين 460 و470 دولارًا للطن، بزيادة قدرها 3 دولارات للطن.

وارتفع سعر البليت الصيني FOB إلى ما بين 465 و475 دولارًا للطن، بزيادة بلغت 8 دولارات للطن مقارنة بالأسبوع السابق.

وسجل البليت التركي من دول رابطة الدول المستقلة (CIS) على أساس CFR أكبر زيادة أسبوعية بين المنتجات التي شملتها البيانات، إذ ارتفع إلى نطاق 510–520 دولارًا للطن، بزيادة قدرها 13 دولارًا للطن.

ارتفاع أسعار حديد التسليح ولفائف الأسلاك

وعلى مستوى المنتجات النهائية، ارتفع سعر حديد التسليح التركي FOB إلى نطاق يتراوح بين 595 و610 دولارات للطن، بزيادة بلغت 5 دولارات للطن على أساس أسبوعي.

كما صعدت أسعار لفائف الأسلاك التركية FOB إلى ما بين 600 و625 دولارًا للطن، بزيادة مماثلة بلغت 5 دولارات للطن.

في المقابل، استقرت أسعار لفائف الصلب المسطح الساخن الروسي FOB عند مستويات تتراوح بين 500 و510 دولارات للطن، دون تسجيل تغير أسبوعي.

وفي السوق الصينية، ارتفع سعر لفائف الصلب المسطح البارد بسماكة 1 مم FOB إلى نطاق 545–555 دولارًا للطن، بزيادة قدرها 5 دولارات للطن.

أسعار الحديد في مصر اليوم

وعلى الصعيد المحلي، ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري اليوم بنحو 133 جنيهًا، ليصل إلى 38290 جنيهًا للطن.

كما صعد سعر حديد عز إلى نحو 39956 جنيهًا للطن، بزيادة بلغت 413.4 جنيه مقارنة بالمستويات السابقة.

أسعار الحديد في المصانع اليوم

سجل سعر حديد بشاي للصلب نحو 39956 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر حديد العتال حوالي 39500 جنيه للطن.

ووصل سعر حديد المراكبي إلى نحو 39400 جنيه للطن، وهو المستوى نفسه الذي سجله حديد المصريين عند نحو 39400 جنيه للطن.

كما بلغ سعر حديد مصنع الكومي حوالي 38500 جنيه للطن، فيما سجل حديد المعادي نحو 38400 جنيه للطن.

وسجل حديد مصر ستيل نحو 37500 جنيه للطن.

اتجاه أسعار الحديد عالميًا

وتشير حركة الأسعار خلال الأسبوع الأول من سبتمبر إلى استمرار الاتجاه الصعودي في معظم أسواق الحديد والمواد الخام والمنتجات الطويلة والمسطحة، مع تصدر البليت التركي قائمة المنتجات الأكثر ارتفاعًا من حيث التغير الأسبوعي، بعدما زاد بنحو 13 دولارًا للطن.

في المقابل، حافظت لفائف الصلب المسطح الساخن الروسي على استقرارها دون تغيير أسبوعي، في ظل استمرار التباين في حركة أسعار منتجات الصلب المختلفة بالأسواق العالمية.

وتظل تحركات أسعار الخامات والحديد عالميًا من العوامل المؤثرة في تكلفة الإنتاج والأسعار المحلية، إلى جانب عوامل العرض والطلب وتكاليف النقل وأسعار الطاقة وتغيرات الأسواق المحلية.

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