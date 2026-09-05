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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 | قائمة كاملة

مواد البناء
مواد البناء
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 استقرارًا نسبيًا في السوق المحلية، مع استمرار اختلاف الأسعار من مصنع إلى آخر وفقًا لنوع المنتج والشركة المنتجة، بالتزامن مع متابعة المواطنين والمقاولين لحركة أسعار مواد البناء.

وبحسب آخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، جاءت أسعار الحديد والأسمنت اليوم وفق المستويات التالية.

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر طن حديد عز نحو 40 ألفًا و304 جنيهات.

وبلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38 ألفًا و295 جنيهًا.

وسجل طن حديد العشري نحو 39 ألفًا و400 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد عطية نحو 38 ألفًا و240 جنيهًا.

وسجل طن حديد العتال نحو 39 ألفًا و500 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد بشاي نحو 37 ألفًا و320 جنيهًا.

وسجل طن حديد الكومي نحو 36 ألفًا و780 جنيهًا.

وبلغ سعر طن حديد المصريين نحو 39 ألفًا و400 جنيه.

وسجل طن حديد المراكبي نحو 39 ألفًا و400 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 4 آلاف و144 جنيهًا.

وبلغ سعر طن أسمنت الفهد نحو 3 آلاف و980 جنيهًا.

وسجل سعر طن أسمنت السويس نحو 3 آلاف و850 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

وبلغ سعر طن أسمنت واحة حلوان نحو 2,850 جنيهًا.

وسجل سعر طن أسمنت أهل مصر نحو 3,350 جنيهًا.

حركة أسعار مواد البناء

وتختلف أسعار مواد البناء من منطقة إلى أخرى وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التجار، لذلك قد يختلف السعر النهائي للمستهلك عن الأسعار المعلنة على مستوى المصنع أو الأسواق.

وتواصل أسعار الحديد والأسمنت تحركاتها وفقًا لمتغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الخامات والطاقة، إلى جانب مستويات الطلب وحركة المعروض في السوق المحلية.

الحديد الأسمنت مواد البناء

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