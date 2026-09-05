أحمد شديد قناوي: مروان عطية أكتر لاعب طور من نفسه.. وبن شرقي «فرقة لوحده»

أشاد أحمد شديد قناوي، نجم الأهلي السابق، بالتطور الذي طرأ على مستوى عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا بشكل خاص إلى مروان عطية وثنائي خط الدفاع ياسر إبراهيم وعمرو الجزار.

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وقال شديد قناوي، في تصريحات تلفزيونية: «أكتر لاعب اختلف وطور من نفسه في الفترة الأخيرة هو مروان عطية، وبرضو الجزار وياسر إبراهيم».

وأوضح نجم الأهلي السابق أن هناك عددًا من اللاعبين المؤثرين داخل صفوف الأهلي لم يقدموا حتى الآن المستوى المنتظر منهم، مؤكدًا أن إمكانياتهم الفنية تجعل سقف التوقعات بشأنهم مرتفعًا.

وأضاف: «فيه لاعيبة مؤثرة مستنيين منهم أكتر من كده بكتير».

وتطرق شديد قناوي إلى مستوى المغربي أشرف بن شرقي، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة، وأن ما قدمه حتى الآن مع الأهلي لا يعكس كامل قدراته.

وقال عن بن شرقي: «بن شرقي فرقة لوحده ولسه عنده أكتر من كده بكتير».

وتأتي تصريحات شديد قناوي في ظل بداية الأهلي للموسم تحت قيادة الحسين عموتة، مع استمرار سعي الجهاز الفني للوصول إلى أفضل توليفة والاستفادة القصوى من قدرات جميع اللاعبين، خاصة العناصر صاحبة الخبرات والإمكانات الفنية الكبيرة.