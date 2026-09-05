قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف محطة الضبعة النووية 2026.. المستندات المطلوبة والرواتب وموعد التقديم
الجيش الأمريكي: ناقلات النفط جزء من شبكة سرية بمليارات الدولارات لتمويل الحرس الثوري
وليد مهدي يعتذر عن استكمال مهمته مع منتخب الناشئين
المؤتمر: الشائعات محاولة إخوانية لاستهداف وعي المصريين وضرب الثقة في مؤسسات الدولة
سعر الدولار الآن.. الجنيه يستعيد قوته والاحتياطي عند 55.07 مليار
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لعدم شن أي هجمات على موسكو من الآن وحتى الاثنين المقبل
الاتحاد الأوروبي يشدد قبضته.. 5 دول تتحرك لإنشاء مراكز لإبعاد المهاجرين خارج القارة العجوز
رمضان عبد المعز: الرضا من أعظم أخلاق سيدنا النبي.. فيديو
«الدفاع عن الأرض»: 19 بؤرة استيطانية وقيود جديدة على الفلسطينيين
القوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعات ومنصات إطلاق صواريخ لمليشيا الحوثي غرب مأرب
كيف تضبط وزارة الكهرباء منظومة التوزيع؟.. نائب رئيس الشركة القابضة يجيب
خلال افتتاح بازار القاهرة| طفل لمحافظ القاهرة: "عايز بسكوت".. والمحافظ يلبي طلبه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

يعشقها ملايين الناس.. 10 سيارات شهيرة تستعد لتوديع العالم للأبد

سيارات
سيارات
عزة عاطف

وافق مجلس الإشراف في مجموعة فولكس فاجن على خطة استراتيجية لإلغاء ما يقرب من 50% من قائمة طرازاتها الحالية بحلول عام 2035، وذلك في إطار مساعيها لتخفيض النفقات وتبسيط خطوط الإنتاج والتخلص من السيارات ذات المبيعات الضعيفة أو الهوامش الربحية المنخفضة. 

ورغم عدم الإعلان رسميًا عن القائمة الكاملة للسيارات المقرر إيقافها، إلا أن التقارير الصحفية والتسريبات بدأت تسلط الضوء على الطرازات المهددة بالخروج من خطوط التصنيع.

طرازات أودي وفولكس فاجن المهددة بالإيقاف

تشير التوقعات إلى أن علامة فولكس فاجن الأساسية قد تتخلى عن عدة طرازات شهيرة، وعلى رأسها سيارة السيدان المدمجة جيتا وطراز تاوس، بالإضافة إلى الطرازات الكهربائية ذات الإقبال المحدود أو التكاليف المرتفعة مثل ID. Buzz وID.5 وID.7. 

وتواجه سيارة ID.7 تحديات تسويقية كبيرة في أوروبا نظرًا لارتفاع سعرها الابتدائي الذي يتجاوز 54505 يورو، وهو ما يزيد بنحو 11575 يورو على طراز باسات، ما يضعف تنافسيتها في السوق. 

أما في علامة أودي، فتتجه النية لتقليص التكرار في فئات السيدان، حيث تعد سيارات A8 وe-tron GT من أبرز السيارات المرشحة للاستبعاد، إلى جانب اتجاه الشركة لإلغاء النسخ الكوبيه من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

السيارات الرياضية والشركات التابعة للمجموعة

تمتد خطة التخفيضات لتشمل بقية العلامات التابعة للمجموعة، حيث تدرس بورش تقليص عدد الفئات المتداخلة، وإلغاء النسخ المجهزة بمحركات الاحتراق الداخلي من طرازي 718 بوكستر وكيمن لصالح التحول الكهربائي، مع احتمال دمج طرازي تايكان وباناميرا في طراز واحد يوفر خيارات منظومات حركة متعددة. 

كما تحوم الشكوك حول مستقبل طرازات أخرى داخل المجموعة مثل سكودا فابيا وكوبرا رافال. 

وفي المقابل، تحتفظ علامات فاخرة مثل بنتلي ولامبورجيني بتشكيلات متماسكة، وإن كانت بحاجة للتحديث لضمان استمرارية طرازات رئيسية مثل أوروس وبنتايجا.

فولكس فاجن سيارات أودي مجموعة فولكس فاجن طرازات بورش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

بيزيرا

إبراهيم فايق يكشف سبب تمسك بيزيرا بالرحيل عن الزمالك إلى الإمارات

سارة خليفة

بعد إحالة أوراقها للمفتي .. اليوم الحكم على سارة خليفة وآخرين في تصنيع المخدرات

عمر كمال عبد الواحد

اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو | مصطفى بكري يستنكر تصريحات أمريكية بشأن مياه النيل.. أسباب وأعراض جرثومة المعدة.. الذهب يتلقى ضربة هبوط جديدة

زيت الزيتون

6 علامات تفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.. واختبار الثلاجة مش دليل كافي

ترشيحاتنا

المسن

كان هيسافر العمرة.. وفاة مسن أسفل عجلات قطار أشمون بالمنوفية

الفاعليات

اليوم.. انطلاق منافسات البطولة العربية الثانية عشرة لألعاب القوى بمشاركة 15 دولة عربية

أرشيفية

العثور على جثة شاب طافية في بحر جمصة عقب غرقه منذ يومين

بالصور

تريند كفتة الباذنجان والبطاطس يشعل السوشيال ميديا

طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس

قبل ما تشتريه.. القومي للتغذية يكشف حقيقة زيت شهير في الأسواق

الزيت
الزيت
الزيت

بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

بعد تعرضه لحادث سير .. كل ما تود معرفته عن إصابة بهاء سلطان

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

المزيد