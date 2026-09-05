يعشقها ملايين الناس.. 10 سيارات شهيرة تستعد لتوديع العالم للأبد

وافق مجلس الإشراف في مجموعة فولكس فاجن على خطة استراتيجية لإلغاء ما يقرب من 50% من قائمة طرازاتها الحالية بحلول عام 2035، وذلك في إطار مساعيها لتخفيض النفقات وتبسيط خطوط الإنتاج والتخلص من السيارات ذات المبيعات الضعيفة أو الهوامش الربحية المنخفضة.

ورغم عدم الإعلان رسميًا عن القائمة الكاملة للسيارات المقرر إيقافها، إلا أن التقارير الصحفية والتسريبات بدأت تسلط الضوء على الطرازات المهددة بالخروج من خطوط التصنيع.

طرازات أودي وفولكس فاجن المهددة بالإيقاف

تشير التوقعات إلى أن علامة فولكس فاجن الأساسية قد تتخلى عن عدة طرازات شهيرة، وعلى رأسها سيارة السيدان المدمجة جيتا وطراز تاوس، بالإضافة إلى الطرازات الكهربائية ذات الإقبال المحدود أو التكاليف المرتفعة مثل ID. Buzz وID.5 وID.7.

وتواجه سيارة ID.7 تحديات تسويقية كبيرة في أوروبا نظرًا لارتفاع سعرها الابتدائي الذي يتجاوز 54505 يورو، وهو ما يزيد بنحو 11575 يورو على طراز باسات، ما يضعف تنافسيتها في السوق.

أما في علامة أودي، فتتجه النية لتقليص التكرار في فئات السيدان، حيث تعد سيارات A8 وe-tron GT من أبرز السيارات المرشحة للاستبعاد، إلى جانب اتجاه الشركة لإلغاء النسخ الكوبيه من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

السيارات الرياضية والشركات التابعة للمجموعة

تمتد خطة التخفيضات لتشمل بقية العلامات التابعة للمجموعة، حيث تدرس بورش تقليص عدد الفئات المتداخلة، وإلغاء النسخ المجهزة بمحركات الاحتراق الداخلي من طرازي 718 بوكستر وكيمن لصالح التحول الكهربائي، مع احتمال دمج طرازي تايكان وباناميرا في طراز واحد يوفر خيارات منظومات حركة متعددة.

كما تحوم الشكوك حول مستقبل طرازات أخرى داخل المجموعة مثل سكودا فابيا وكوبرا رافال.

وفي المقابل، تحتفظ علامات فاخرة مثل بنتلي ولامبورجيني بتشكيلات متماسكة، وإن كانت بحاجة للتحديث لضمان استمرارية طرازات رئيسية مثل أوروس وبنتايجا.