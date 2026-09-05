أحمد حسن: أحمد فتوح يعود للمشاركة مع الزمالك أمام أبو قير للأسمدة

كشف الإعلامي أحمد حسن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن عودة أحمد فتوح للمشاركة مع الزمالك في المباراة المقبلة أمام أبو قير للأسمدة ببطولة الدوري.

أحمد فتوح

وأكد أحمد حسن أن فتوح سيكون متاحًا للزمالك خلال مواجهة أبو قير للأسمدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويأتي ذلك بعدما غاب اللاعب عن المباراة الأخيرة، على أن يمثل عودته إضافة قوية للجبهة اليسرى للقلعة البيضاء، خاصة أن الزمالك يستعد لمواصلة مشواره في بطولة الدوري. وتؤكد تقارير صحفية حديثة أيضًا عودة فتوح أمام أبو قير للأسمدة.