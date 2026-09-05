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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يويفا يُغرم النجم الأحمر الصربي بسبب هتافات سياسية

يويفا
يويفا
مجدي سلامة

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم السبت، غرامة على نادي "ريد ستار بلغراد" الصربي؛ بسبب هتافات أطلقتها جماهيره تمجيدًا لمجرم الحرب المدان راتكو ملاديتش، الذي توفي في نفس يوم إقامة إحدى مباريات الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي.

وهتفت جماهير "ريد ستار" باسم ملاديتش وحيّته ورفعت لافتة تشكره وتشيد به، وذلك خلال المباراة التي خسرها الفريق بنتيجة 1-5 أمام نادي "فيكتوريا بلزن" التشيكي في 27 أغسطس.

يُذكر أن ملاديتش كان القائد العسكري لصرب البوسنة الذي أشرف على مذبحة راح ضحيتها أكثر من 8000 مسلم في سربرنيتسا عام 1995، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب أخرى. 

وقد توفي ملاديتش في لاهاي، حيث كان يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة الإبادة الجماعية، عن عمر ناهز 84 عاماً.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت متأخر من يوم الجمعة، أن لجانه التأديبية فرضت غرامة قدرها 90 ألف يورو (104,500 دولار) على نادي "ريد ستار"؛ بسبب مخالفات شملت إطلاق هتافات لا تليق بالفعاليات الرياضية، فضلاً عن "سلوك عنصري أو تمييزي".

كما تقرر حرمان "ريد ستار" من بيع تذاكر لجماهيره في مباراته الخارجية المقبلة ضمن بطولات الاتحاد الأوروبي. 

وسيطبق هذا القرار عندما يحل بطل الدوري الصربي ضيفًا على نادي "لوجانو" السويسري في بطولة "دوري المؤتمر الأوروبي" (المستوى الثالث للبطولات القارية).

وأرجأ الاتحاد الأوروبي تنفيذ عقوبة أخرى بحظر بيع تذاكر المباريات الخارجية للنادي، واضعًا إياها تحت فترة اختبار مدتها عامان.

يُشار إلى أن نادي "ريد ستار" -الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1991- يمتلك سجلاً طويلاً من العقوبات التأديبية التي فرضها عليه الاتحاد الأوروبي بسبب سوء سلوك جماهيره، بما في ذلك توجيه إهانات عنصرية ضد الغجر (الروما).

يويفا النجم الأحمر هتافات سياسية

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