بابا وماما علموني الأمانة.. حكاية طفل أعاد 50 ألف جنيه لصاحبها ويرفض المكافأة

عثر طفل يدعى يامن محمد الوكيل، البالغ من العمر 11 عامًا، على مبلغ 50 ألف جنيه ملقى في شارع رمسيس بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، أثناء توجهه إلى صالة الألعاب الرياضية، لكنه لم يفكر في الاحتفاظ بالمبلغ، وقرر البحث عن صاحبه وإعادته إليه كاملًا.

بدأت الواقعة عندما فوجئ يامن بالمبلغ المالي ملقى على الأرض أثناء سيره في شارع رمسيس، فتراجع في البداية عن الاقتراب منه خوفًا من أن يتعرض لمشكلة، لكنه لم يستطع تجاهل الأمر، وعاد مرة أخرى إلى المكان ليقرر البحث عن صاحب الأموال.

صاحب الـ50 ألف جنيه يستعيد أمواله

واستعان الطفل بأحد أصحاب المحال القريبة، وبدأ الأهالي في السؤال عن صاحب المبلغ، حتى تمكنوا من الوصول إليه والتأكد من ملكيته للأموال.

وبعد البحث، تبين أن صاحب المبلغ يعمل مندوبًا، وكان قد فقد الأموال أثناء تأدية عمله، ليتمكن الأهالي من الوصول إليه وتسليمه مبلغ الـ50 ألف جنيه كاملًا دون أن ينقص منه جنيه واحد.

وكان موقف يامن لافتًا، بعدما أصر على إعادة الأموال لصاحبها دون انتظار مقابل، في تصرف يؤكد أن الأمانة التي يتعلمها الطفل داخل أسرته يمكن أن تظهر في أصعب المواقف.

يامن طفل البحيرة يرفض المكافأة

حاول صاحب المبلغ تقديم مكافأة للطفل تقديرًا لأمانته وموقفه، إلا أن يامن رفض الحصول عليها، مؤكدًا أن إعادة الأموال إلى صاحبها أمر طبيعي ولا يحتاج إلى مقابل.

والدة يامن: فخورة بابني

وعبرت والدة الطفل عن فخرها الشديد بما فعله نجلها، مؤكدة أن الأسرة تحرص منذ صغره على تعليمه الأمانة والحفاظ على حقوق الآخرين، وأن ما فعله يامن هو نتيجة طبيعية لما تربى عليه داخل المنزل.

وقال يامن إن والده ووالدته علّماه أن أموال الناس أمانة، وإنه لم يكن يستطيع الاحتفاظ بالمبلغ أو استخدامه بعدما عرف أنه ليس من حقه، لذلك قرر البحث عن صاحبه حتى يتمكن من إعادته إليه.

إشادة واسعة

ولاقى موقف يامن إشادة كبيرة من أهالي المنطقة، الذين اعتبروا ما فعله نموذجًا مشرفًا لطفل صغير اختار الأمانة رغم قيمة المبلغ الكبير، مؤكدين أن تصرفه يعكس أخلاق أسرته وحسن تربيتها، ويوجه رسالة مهمة بضرورة غرس قيم الأمانة والصدق في نفوس الأطفال منذ الصغر.