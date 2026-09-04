8 أصوات من البحيرة بين 51 متأهلًا للمرحلة الثالثة من «دولة التلاوة2»

في إنجاز جديد لأبناء محافظة البحيرة في مجال تلاوة القرآن الكريم، تأهل 8 قراء من أبناء المحافظة رسميًا إلى المرحلة الثالثة من الموسم الثاني للمشروع القومي «دولة التلاوة»، وذلك ضمن 51 متسابقًا تأهلوا للتصفية الثالثة على مستوى الجمهورية، من بين نحو 25 ألف متسابق تقدموا للمشاركة في المسابقة.

وهنأ الدكتور عبد الصبور الأنصاري، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أبناء المحافظة المتأهلين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في المراحل المقبلة، ومشيدًا بما قدموه من أداء متميز خلال مراحل المنافسة.

وضمت قائمة المتأهلين من أبناء البحيرة: الحسين حسام رزق إسماعيل، وربيع إسماعيل محمد خطاب، والحسن حسام رزق إسماعيل، ومحمد عصام محمد عبد السلام، ومحمد محمود عطية عبد المولى الخولي، وعبد الرحمن محمد أحمد يونس، ومحمد مبروك عبد الوكيل خطاب، وعوض عبد الله أنبيوه آدم.

ومن المقرر أن تستضيف أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، فعاليات التصفية الثالثة، حيث تنطلق المنافسات في تمام الساعة التاسعة صباحًا يوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر 2026، وسط تطلعات لاختيار أبرز المواهب القرآنية ومواصلة المنافسة نحو المراحل النهائية من المسابقة.

ويعكس تأهل 8 من أبناء البحيرة إلى هذه المرحلة حجم المواهب القرآنية التي تزخر بها المحافظة، ويمنح المتسابقين فرصة جديدة لإثبات قدراتهم في واحدة من أبرز المنافسات المعنية باكتشاف المواهب في تلاوة القرآن الكريم.