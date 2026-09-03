خلاف على ملكية محل.. القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بأسلحة بيضاء بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ ٣٠/ أغسطس المنقضى تبلغ لمركز شرطة رشيد بالبحيرة من أحد المستشفيات باستقباله (عامل "مصاب بكدمات وجروح متفرقة" - مقيم بدائرة المركز) ، وبسؤاله اتهم (شخصين) بالتعدى عليه باستخدام "سلاح أبيض" وإحداث إصابته لخلافات بينهم حول ملكية محل كائن بدائرة المركز.



أمكن ضبط المشكو فى حقهما الظاهرين بمقطع الفيديو (مقيمان بذات الدائرة) ، وتم بإرشادهما ضبط (الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.