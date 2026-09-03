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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الأمن يفحص فيديو دهس فتاة على يد سائق توصيل بعد خلاف على مكان النزول

لحظة دهس فتاة على يد سائق
لحظة دهس فتاة على يد سائق
سارة عبد الله

تفحص الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداولًا يظهر لحظة دهس فتاة على يد سائق تابع لإحدى شركات التوصيل، وذلك عقب نشوب خلاف بين الطرفين بشأن مكان نزولها من السيارة.

وأظهر الفيديو، بحسب ما تم تداوله، وقوع مشادة بين الفتاة والسائق، قبل أن يتحرك قائد السيارة ويصطدم بها، وسط مطالبات بسرعة كشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت الفتاة إنها استقلت السيارة صحبة والدتها وشقيقتها من صديقاتها للعودة إلى منزلهم بالمطرية.

وفور الاقتراب من وجهتهم رفض السائق استكمال الرحلة بحجة سوء الطرق بالمنطقة، طلب من الفتيات النزول من السيارة ومحاسبته على الرحلة فور نزولهن قاد سيارته بسرعة ودهس إحداهن ولاذ بالفرار.

وتواصل الأجهزة الأمنية فحص الفيديو المتداول للوقوف على تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 
 

لحظة دهس فتاة على يد سائق شركات التوصيل دهس فتاة فيديو متداولًا

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