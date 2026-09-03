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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر بوابة الصين لأسواق المنطقة.. الموقع الاستراتيجي يدعم الشراكة الاقتصادية

مصر والصين
مصر والصين
محمد البدوي

تتجاوز العلاقات المصرية الصينية حدود التعاون الاقتصادي التقليدي، لتتحول إلى شراكة استراتيجية تفرضها أهمية موقع مصر الجغرافي ودورها المحوري في منطقة تشهد تحولات سياسية وأمنية متسارعة. 

تصاعد التوترات والحروب بالمنطقة

وفي ظل تصاعد التوترات والحروب بالمنطقة، تبرز مصر كحلقة اتصال مهمة بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والعربية، وهو ما يعزز جاذبيتها بالنسبة للصين باعتبارها شريكًا اقتصاديًا وموقعًا استراتيجيًا للتوسع في المنطقة. 

دلالات زيارة الرئيس الصيني

وفي هذا السياق، كشف السفير مدحت المليجي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، دلالات زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة قد تشهد تطورًا نوعيًا في طبيعة الشراكة بين القاهرة وبكين، خاصة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والتصدير.

زيارة الرئيس الصيني 

وأكد السفير مدحت المليجي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر حملت العديد من الدلالات المهمة على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن العلاقات بين القاهرة وبكين تتجه نحو مرحلة جديدة من التعاون والشراكة.

وقال المليجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سارة مجدي وحياة مقطوف، ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تحمل أكثر من دلالة، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية.

أبرز محاور العلاقات المصرية الصينية

وأوضح أن الجانب الاقتصادي يمثل أحد أبرز محاور العلاقات المصرية الصينية، لافتًا إلى أن الصين تعد من أكبر الدول المصدرة إلى السوق المصرية، وتشمل منتجاتها العديد من القطاعات، من بينها الملابس وغيرها من السلع.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد توسعًا في توطين الصناعات الصينية داخل مصر، لا سيما الصناعات التكنولوجية، بما يتيح الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة المصرية وفتح المجال أمام زيادة الصادرات المصرية إلى أسواق المنطقة.

توطين الصناعات داخل مصر 

وأضاف أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على الجانب التجاري، وإنما يمتد إلى مجالات أخرى ذات أهمية استراتيجية، مؤكدًا أن توطين الصناعات داخل مصر يمكن أن يمنح الشراكة المصرية الصينية أبعادًا اقتصادية أكثر اتساعًا.

وعلى الصعيد السياسي، شدد المليجي على أن الموقع الجيوسياسي لمصر يمثل عنصرًا بالغ الأهمية بالنسبة للصين، خاصة في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توترات وصراعات وحروب متلاحقة.

العلاقات المصرية الصينية

وأكد أن الموقع الذي تتمتع به مصر، إلى جانب دورها الإقليمي، يجعلها طرفًا مهمًا في حسابات القوى الدولية، ويعزز من أهمية تطوير العلاقات المصرية الصينية خلال المرحلة المقبلة.

مصر والصين العلاقات المصرية الصينية الصين الرئيس السيسي

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