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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التخطيط : انتعاش نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب محمود مطاوع

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط خلال المؤتمر الصحفي أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2025/2026 مؤكدا أن الاقتصاد المصري يسير في طريقه الصحيح .

وأضاف وزير التخطيط ان الاقتصاد حقق معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي 2026/2025، ونتيجة لذلك؛ سجل الاقتصاد معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي ذاته، وهو معدل أعلى من توقعات المؤسسات الدولية، بما يعكس صلابة واستدامة نمو الاقتصاد المصري في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

وأشار الي نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، إلى 5.1% كما سبقت الإشارة؛ نتيجة تحسن أداء العديد من الأنشطة أبرزها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول.

واستعرض الوزير أبرز نتائج الربع الرابع للعام المالي 2025/2026، لافتًا إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية يُعد المساهم الأكبر في نمو الناتج خلال الربع، ويُعد الأكبر أيضًا على مستوى العام المالي. 

كما استمر نشاط الاتصالات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث يُعد ثاني أعلى القطاعات نموًا خلال الربع الرابع -بنسبة 24.3%- والعام المالي أيضًا. وجاء هذا النمو نتيجة للارتفاع الذي تشهده إيرادات شركات الاتصالات المصرية، وكذا في ظل زيادة صادرات الخدمات الرقمية، وتحسن مؤشرات الإنترنت، إلى جانب ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية، بما يعزز من مساهمة القطاع في دعم مسار التحول الرقمي والنمو الاقتصادي.

وأضاف وزير التخطيط أن نشاط قناة السويس -الأعلى نموًا خلال الربع- استمر في التعافي؛ حيث حقق معدل نمو بلغ 33.8%، كما حقق 23.3% خلال العام المالي، بعد الانكماش الذي شهده العام الماضي. 

وتابع: حقق نشاط تكرير البترول نموًا مرتفعًا خلال الربع بلغ 22.4%، وسجل خلال العام المالي نموًا بلغ 8.7% وذلك بعد الانكماش الذي شهده العام الماضي. كما شهد نشاط الاستخراجات طفرة غير مسبوقة؛ حيث تحول النشاط للنمو الموجب لأول مرة خلال الربع الرابع، منذ الربع الثاني للعام المالي 2022/2023، وذلك في ظل تحسن أداء قطاعي البترول والغاز.

وأكد رستم ان أبرز نتائج العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أن قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات تقود نمو العام، بنسبة 48% من إجمالي النمو للعام المالي.

وأشار الي أن العام المالي شهد تعافيًا واضحًا لنشاط قناة السويس ليصبح من أعلى الأنشطة نموًا، هذا بالإضافة إلى انتعاش نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستمرار النمو مرتفعًا لنشاط الصناعة غير البترولية بمعدل 9%، مع تحول نشاط تكرير البترول للنمو الموجب بنسبة 8.7%، مقارنة بمعدل انكماش -1.9% خلال العام المالي السابق، وذلك في ظل زيادة الإنتاج وصيانة معامل التكرير.

وأضاف وزير التخطيط أن العام المالي 2025/2026 شهد نمو نشاط المطاعم والفنادق بنسبة 6.5%، ليحافظ النشاط على مسار نمو إيجابي مدعومًا باستمرار تحسن الحركة السياحية والطلب على الخدمات المرتبطة بها.

أحمد رستم وزير التخطيط أداء الاقتصاد المصري الاقتصاد المصري

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