مدبولي: الاقتصاد المصري يحقق أكبر معدل نمو سنوي منذ سنوات رغم التحديات الإقليمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق معدلات نمو قوية خلال العام المالي 2025/2026، رغم استمرار التحديات والأزمات الإقليمية التي ألقت بظلالها على اقتصادات المنطقة.

الرابع من العام المالي 2025/2026

وقال مدبولي إن الربع الرابع من العام المالي 2025/2026 سجل معدل نمو بلغ 4.7%، مؤكدًا أن تحقيق هذا المعدل يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التطورات والتحديات الإقليمية.

وأضاف رئيس الوزراء أن العام المالي 2025/2026 شهد تسجيل أكبر معدل نمو على أساس سنوي بنسبة 5.1%، وهو ما يعكس تحسن عدد من مؤشرات النشاط الاقتصادي، واستمرار جهود الدولة في دعم قطاعات الإنتاج والاستثمار.

توجيهات رئاسية لتوسعة مطار القاهرة

وفي ملف الطيران والنقل، كشف مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة البدء في إجراءات توسعة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي، بما يتواكب مع الزيادة المتوقعة في حركة السفر والسياحة، ويدعم قدرة المطار على استيعاب أعداد أكبر من الركاب خلال السنوات المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء أن تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المطارات يمثلان أحد المحاور المهمة لدعم قطاع السياحة وتعزيز قدرة الدولة على جذب مزيد من الحركة السياحية.

مدبولي: «أهلا مدارس» لتخفيف الأعباء عن المواطنين

وفي سياق آخر، أشار مدبولي إلى أن معارض «أهلا مدارس» تستهدف توفير مستلزمات الدراسة والاحتياجات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأوضح أن هذه المعارض توفر مختلف المستلزمات التي تحتاجها الأسر، مع طرحها بأسعار تنافسية، بما يساعد على ضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين، خاصة مع زيادة الطلب على الأدوات والملابس والمستلزمات الدراسية خلال هذه الفترة.