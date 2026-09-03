مدبولي: ارتفاع أسعار البترول والغاز ضاعف فاتورة الطاقة رغم انخفاض الكميات المستوردة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار البترول والغاز عالميًا انعكست بصورة مباشرة على تكلفة تدبير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية.

وأوضح مدبولي أن فاتورة المنتجات البترولية أصبحت أعلى مقارنة بالعام الماضي، رغم أن الكميات التي تستوردها مصر من البترول والغاز تراجعت، مشيرًا إلى أن الزيادة في التكلفة ترجع بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار العالمية نتيجة الحروب والاضطرابات التي يشهدها العالم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في خفض كميات البترول والغاز المطلوبة.

وأضاف أن مصر تستهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة لديها لتقترب من 50% بحلول عام 2030، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتقليل الضغوط الناتجة عن تقلبات أسعار الطاقة عالميًا.