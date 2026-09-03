قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار الآن.. تراجع جديد والجنيه يواصل التحسن
بالتعاون مع الصين.. مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصانع السيارات ووسائل النقل بمصر
عطل جديد يضرب Cloudflare.. اضطراب مفاجئ يربك الإنترنت حول العالم
قفزة تاريخية بقناة السويس وخطة شاملة لـ"أهلاً مدارس".. مدبولي يُعلن حصاد العام المالي: 5.1% نمواً اقتصادياً و40 مليون سائح بـ"صالة مطار القاهرة 4"
عطل مفاجئ يضرب جوجل وجيمناي.. انقطاع عالمي يصيب عمالقة الذكاء الاصطناعي
اكتشاف أول مستعمرة لبعوض زيكا في بريطانيا
أنشيلوتي يشيد بـ مورينيو ويكشف توقعاته لموسم ريال مدريد
عقب صلاة الجمعة.. تفاصيل دفن ابن شكري سرحان باستراليا بعد أزمة نقل الجثمان
رئيس الوزراء : إدخال أي بئر للغاز بالصحراء الغربية حيز الإنتاج حال اكتشافه
المفتي: نتوجه بالشكر للرئيس السيسي على رعايته لمؤتمر الإفتاء ودعمه لجهود حماية الأسرة
بختام مؤتمرها الدولي.. الإفتاء توقع مذكرتين مع "العامة للاستعلامات" و"القبطية الإنجيلية"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي يكشف خطة خفض الدين الخارجي: نستهدف تقليله 2 مليار دولار سنويًا

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد البدوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة متكاملة للسيطرة على الدين الخارجي وخفضه تدريجيًا، بالتوازي مع العمل على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وترشيد النفقات، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويحافظ على حقوق الأجيال المقبلة.

مفهوم الدين الخارجي للدولة

وأوضح مدبولي أن مفهوم الدين الخارجي للدولة لا يقتصر على ديون الحكومة فقط، وإنما يشمل ديون أجهزة الموازنة الحكومية والهيئات الاقتصادية، إلى جانب الديون المستحقة على شركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه المكونات تدخل ضمن إجمالي الدين الخارجي للدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف زيادة موارد النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، مع العمل في الوقت نفسه على تقليل النفقات، بما يسهم في تحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتقليل الحاجة إلى الاقتراض.

 

خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة

وكشف مدبولي أن الدولة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن هذا المستهدف يأتي ضمن سياسة واضحة للتحكم في مستويات الدين والعمل على وضعه في مسار نزولي.

وأضاف أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة شهد بالفعل انخفاضًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنحو 6.5 مليار دولار، بما يعكس استمرار الدولة في تنفيذ خطتها لخفض المديونية الخارجية.

وأوضح مدبولي أن الحكومة، في إطار هذه السياسة، قد تقوم بإصدار سندات في حدود تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، بينما يستهدف البرنامج الفعلي الاقتراض بنحو 3 مليارات دولار، مقابل سداد التزامات تصل إلى نحو 5 مليارات دولار.

وأكد أن هذا يعني تحقيق خفض صافٍ في الدين بنحو ملياري دولار، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو التحكم في الدين وخفضه تدريجيًا إلى مستويات أكثر أمانًا وقدرة على التحمل.

 

رؤية تستهدف زيادة موارد النقد الأجنبي

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تعمل وفق رؤية تستهدف زيادة موارد النقد الأجنبي، وترشيد الإنفاق، وتحقيق التوازن بين احتياجات الدولة التمويلية وقدرتها على السداد، بما يضمن عدم تحميل الأجيال المقبلة أعباءً مالية كبيرة.

مدبولي الحكومة رئيس الوزراء الدين الخارجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

هبة مجدي

بعد تعافي هبة مجدي.. هذه الأشياء تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان

الصلاة

هل تصح الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها؟.. رد الفقهاء

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ابنة نجلاء فتحي

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

الدولار

عقب صعوده.. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

ليل محمد صلاح

احتفال عائلي بقدوم مولود جديد لمحمد صلاح.. شقيقة زوجته: «خالتو للمرة السابعة»

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

ترشيحاتنا

تغذية

متخصصة تحذر من الساندوتش المدرسي.. 7 نصائح لحماية الأطفال من سوء التغذية

ارشفية

انتهاكات الاحتلال لا تتوقف.. هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان | التفاصيل

الألومنيوم

الألومنيوم يصعد لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب نقص المعروض بالأسواق العالمية

بالصور

3 أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة.. وصفات سهلة ولذيذة في دقائق

أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة
أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة
أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة

بعد دخول هالة فاخر المستشفى بسبب مشكلة في التنفس.. كل ما تريد معرفته عن نزلة البرد

أسباب دخول الفنانة هالة فاخر للمستشفى
أسباب دخول الفنانة هالة فاخر للمستشفى
أسباب دخول الفنانة هالة فاخر للمستشفى

بتواريخ ميلاد الأبناء الـ 3: محمد صلاح «مظبطها كل 6 سنين» | صور

محمد صلاح أب لـ3 أبناء
محمد صلاح أب لـ3 أبناء
محمد صلاح أب لـ3 أبناء

وأنت في بيتك.. تجديد البطاقة الشخصية 2026 أونلاين والأوراق المطلوبة

تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد