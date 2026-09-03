مدبولي: التوسع في معارض "أهلاً مدارس" بتخفيضات كبيرة والبيض بـ 70 جنيها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال التوسع في توفير مستلزمات المدارس بأسعار مناسبة للمواطنين.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء أن افتتاح معرضين لـ«أهلا مدارس» في محافظتي القاهرة والجيزة، يهدف توفير احتياجات الأسر من المستلزمات الدراسية بأسعار تتناسب مع قدراتهم المالية.

وشدد مدبولي على توجيهات الحكومة بالتوسع في إقامة المعارض الدائمة، بحيث لا تقتصر على المواسم فقط، بما يضمن استمرار توفير المنتجات والسلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أن معرض أهلا مدارس، يوفر كرتونة البيض بسعر 70 جنيهًا، إلى جانب تخفيضات على السلع الغذائية.