لكزس NX موديل 2027 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس NX موديل 2027، وتنتمي NX لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، وتم إعادة تصميم المقصورة وتطوير أنظمة الهايبرد، إلى جانب تحسينات في العزل وصلابة الهيكل واستجابة التوجيه.

سيارة لكزس NX موديل 2027 الجديدة

محرك لكزس NX موديل 2027

سيارة لكزس NX موديل 2027 الجديدة

تحصل سيارة لكزس NX موديل 2027 علي قوتها من بطارية أكبر، ويمكنها قطع مدى كهربائي يصل إلى 100 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 23 كم/ساعة، وبها محرك سعة 2500 سي سي، وبها قوة 303 حصان .

سيارة لكزس NX موديل 2027 الجديدة

أما لكزس NX 350h فتحصل على بطارية ليثيوم أيون جديدة تستفيد من التصميم المستخدم في لكزس ES 350h الجديدة، مع وزن أخف ونظام تبريد مطور لتحسين أداء المنظومة الهجينة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات لكزس NX موديل 2027

سيارة لكزس NX موديل 2027 الجديدة

زودت سيارة لكزس NX موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مقدمة معالجة جديدة للشبك المغزلي بدون إطار تقليدي واضح، إلى جانب مصابيح أمامية محدثة وتصميم مختلف للصداد، وفي الخلف أعادت لكزس رسم تفاصيل المصابيح باستخدام نمط متكرر لحرف L، لمنح السيارة هوية ضوئية أكثر ارتباطاً بموديلات العلامة الحديثة، وبها جنوط جديدة مقاس20 بوصه، ومكابح باللون الأحمر، وبها تعديلات ديناميكية هوائية خاصة في الصداد الخلفي.

سيارة لكزس NX موديل 2027 الجديدة

كما ان التغيير الأكبر في لكزس NX موديل 2027 الجديدة يظهر بمجرد فتح الأبواب، إذ أعادت لكزس تصميم لوحة القيادة والكونسول الوسطي ولوحة العدادات، مع استعارة عدد من الأفكار التي ظهرت مؤخراً في ES وTZ الجديدتين، وبها شاشة وسطية كبيرة مقاس 14 بوصه تأتي بمحاذاة شاشة العدادات الرقمية مقاس 12.3 بوصه، وبها مفاتيح لمسية أعلى فتحات التهوية، بالإضافة إلى تصميم جديد للكونسول الوسطي، وتم تخفيض موضع جلوس السائق لتقريبه من مركز ثقل السيارة ومنحه وضعية قيادة أكثر ارتباطاً بالطريق.