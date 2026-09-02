شيري أريزو 5 إم بايك U5 Plus موديل 2026

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيري أريزو 5 و بايك U5 Plus موديل 2026 .

محرك بايك يو 5 بلس موديل 2026

بايك يو 5 بلس موديل 2026

تستمد سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 111 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 142 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بايك يو 5 بلس موديل 2026

بايك يو 5 بلس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 849 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 974 ألف جنيه .

محرك شيرى اريزو 5 موديل 2026

شيرى اريزو 5 موديل 2026

تحصل سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 114 حصان، وخزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى اريزو 5 موديل 2026

شيرى اريزو 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 655 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 705 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 735 ألف جنيه .