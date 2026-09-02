الأرجنتيني «إنزو فيرنانديز» بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي: جاهز لمواصلة حصد البطولات

أكد الأرجنتيني إنزو فيرنانديز سعادته بالانتقال إلى مانشستر سيتي، مشيرًا إلى تطلعه لخوض التحدي الجديد ومساعدة الفريق على مواصلة حصد الألقاب.

إنزو فيرنانديز بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي: جاهز لمواصلة حصد البطولات

وقال فرنانديز بعد إتمام انتقاله إلى مانشستر سيتي: "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة بوجودي هنا، وأنا مستعد للتحدي ومساعدة سيتي على مواصلة الفوز بالبطولات."

وأضاف: "مانشستر سيتي هو النادي الأكثر نجاحًا في إنجلترا خلال السنوات الأخيرة، وكل لاعب يريد أن يكون جزءًا من نادٍ بهذا الحجم، والجميع يعرف مدى جودة إدارة النادي."

وتابع: "هناك جودة كبيرة في جميع مراكز الفريق، وأريد التعلم من زملائي الجدد وأن أصبح لاعبًا أفضل."

وشدّد لاعب الوسط الأرجنتيني على رغبته في مواصلة تطوير مستواه، قائلًا: "أي شخص عمل معي يعرف مدى صعوبة تدريبي كل يوم، وكم أبذل من جهد في المباريات. أقدم كل ما لدي، وأعد مانشستر سيتي بأن يستمر ذلك الآن بعد انضمامي."

واختتم فرنانديز تصريحاته بتوجيه الشكر لمسؤولي النادي على ثقتهم به، مؤكدًا رغبته في رد هذه الثقة سريعًا داخل الملعب.