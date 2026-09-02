سعر الدولار في مصر مستهل الأربعاء 2 سبتمبر

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، إذ تخطي حاجز الـ51 جنيهًا في عدد من البنوك.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في البنوك.

سعر الدولار رسميا في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري (CBE) عن سعر الدولار عند 50.87 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع. وبفارق طفيف، سجّل الدولار في مركز دعم واتخاذ القرار للعملات نحو 50.87 جنيه للشراء، مقابل 51.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

وتصدّر بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) قائمة البنوك من حيث سعر الدولار، إذ بلغ سعر الشراء لديه 51.10 جنيه، وسعر البيع 51.20 جنيه.

وراتفع سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي (EALB) بسعر شراء 51.05 جنيه وسعر بيع 51.15 جنيه.

وحلّ البنك الأهلي الكويتي (ABK) في المركز الثالث بسعر شراء 50.94 جنيه وبيع 51.04 جنيه، فيما سجّل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) سعر شراء 50.89 جنيه وبيع 50.99 جنيه.

حافظت مجموعة كبيرة من البنوك على استقرار أسعارها دون تغيير يُذكر عند مستوى 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع، وتضم بنوك: الأهلي المصري، مصر، المصري الخليجي (EG Bank)، التعمير والإسكان، التنمية الصناعية، قناة السويس، المصرف المتحد، بيت التمويل الكويتي (KFH) والبنك العربي الأفريقي الدولي.

أما بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك نكست (NXT)، فقد سجّلت جميعها ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

في حين كان بنك HSBC وبنك الكويت الوطني (NBK) من البنوك القليلة التي شهدت تراجعًا في سعر الدولار، إذ استقر السعر لدى HSBC عند 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع، وسجّل بنك الكويت الوطني 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.

وسجّل بنك البركة سعر 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع دون تغيير.

بينما بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.84 جنيه للشراء و50.94 جنيه للبيع.

تداول في بنك أبوظبي الأول (FABMISR) عند 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع، يليه المصرف العربي الدولي بسعر 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

أما بنك أبوظبي التجاري (ADCB) وبنك فيصل الإسلامي المصري، فقد استقر الدولار لديهما عند 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.

وسجّل بنك ميد بنك أدنى الأسعار بين جميع البنوك، عند 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

51.10 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار

50.90 جنيه.

متوسط سعر الدولار

50.93 جنيه