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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تقترب من طرح المطارات.. استراتيجية شاملة لـ «الطيران المدني» وجاهزية لكافة السيناريوهات

مطار الغردقة الدولي
مطار الغردقة الدولي
نورهان خفاجي

تقترب وزارة الطيران المدني، من تنفيذ خطة شاملة لإشراك القطاع الخاص في "إدارة وتشغيل وتطوير" المطارات المصرية، بما يعزز قدرتها التنافسية ويواكب النمو السياحي المتزايد، مع الاحتفاظ الكامل بملكيتها للدولة.

الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في تصريحات إعلامية خلال الساعات الماضية، خطفت اهتمام غالبية وسائل الإعلام المقروء والمرئي، عن ملامح الخريطة الاستراتيجية للقطاع؛ والتي تشمل طرح 11 مطاراً مصرياً أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي، بجانب تفاصيل إنشاء مبنى الركاب الجديد رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، والتوسع اللافت في تأسيس شركات طيران خاصة جديدة.

استراتيجية الحزم المستقلة لمطارات مصر

أوضح وزير الطيران أن الوزارة تعكف بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي ممثلاً في "مؤسسة التمويل الدولية" (IFC) على إعداد سيناريوهات متنوعة لعملية الطرح؛ حيث تتجه النية إلى عدم طرح كل مطار بصورة منفردة، بل تجميع المطارات المستهدفة في "حزم استثمارية مستقلة".

وتعتمد فلسفة هذه الحزم على المزج بين المطارات الجاذبة والمحققة لأرباح عالية (مثل الغردقة وشرم الشيخ)، مع مطارات أخرى واعدة ذات فرص نمو مستقبلي (مثل الأقصر وأسوان وأبو سمبل)، لضمان تحقيق توازن مالي وتنموي شاملي يُطبق لأول مرة وفق الممارسات الدولية الناجحة.

مطار الغردقة.. "المشروع التجريبي" يجذب عمالقة العالم

أعلن "الحفني" أن مطار الغردقة الدولي طُرح منفردًا كـ "مشروع تجريبي" لقياس حركة السوق، مؤكداً أن مرحلة طلب إبداء المعلومات (RFQ) شهدت إقبالاً دولياً غير مسبوق بتأهل 10 تحالفات كبرى تضم بين 25 و26 شركة عالمية متخصصة في إدارة المطارات والتمويل والبناء.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم الإعلان رسمياً عن التحالفات المتأهلة بمدينة العلمين الجديدة الأسبوع المقبل، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة القائمة المختصرة (Short List) وتوفير مهلة 6 أشهر للشركات لتقديم عروضها الفنية والمالية، موضحاً أن المدة الزمنية المرجعية للطرح والترسية تستغرق من 6 إلى 8 أشهر، يعقبها فترة تسليم للمستثمر تمتد من 8 إلى 12 شهراً.

مراجعة رسوم المناولة لحماية التنافسية السياحية

ورداً على تخوفات العاملين بالقطاع السياحي، شدد الدكتور سامح الحفني على أن الوزارة حريصة كل الحرص على عدم ترك تحديد "رسوم المناولة والخدمات ومواقف الطائرات" مطلقاً في يد الشركات المشغلة؛ مؤكداً أن توصيات وزارة السياحة والعاملين بالقطاع تُؤخذ بعين الاعتبار للحفاظ على الميزة التنافسية لمصر كوجهة سياحية جاذبة.

مبنى الركاب (4) بمطار القاهرة.. تحالفات عالمية وافتتاح مرحلي

وفي ملف المشاريع القومية الكبرى، كشف وزير الطيران المدني عن بدء الاستعدادات لطرح مناقصة تنفيذ مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي بطاقة استيعابية ضخمة تصل إلى 40 مليون راكب سنوياً.

وأضاف أن المنافسة تنحصر حالياً بين نحو 5 تحالفات عالمية كبرى تضم شركات تمتلك سابقة خبرة في إنشاء مطارات عملاقة بهذا الحجم، لافتاً إلى أن الخطة الزمنية للمشروع تمتد لـ 4 سنوات، مع وجود دراسة لإمكانية الافتتاح والتشغيل المرحلي للمبنى في غضون عامين ونصف إلى 3 أعوام.

طفرة في سوق الطيران الخاص المصري

وعلى صعيد حركة الطيران الداخلي والخاص، كشف الوزير عن تنامي اهتمام المستثمرين بالسوق المصري؛ حيث ارتفع عدد شركات الطيران المصرية المسجلة حالياً إلى 19 شركة، بجانب 6 شركات جديدة أخرى تمر حالياً بمراحل التوثيق والتأسيس النهائية باستثمارات تضم رجال أعمال ورجال سياحة بارزين، مما يمثل إضافة قوية لزيادة الطاقات التشغيلية وتطوير الخدمات.

وزير الطيران المطارات المصرية وزارة الطيران

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