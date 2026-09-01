ازاى تحمى الكبد من الأمراض.. خطة منزلية تبعد عنك الأطباء

يُعدّ اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية أمرًا بالغ الأهمية لحماية الكبد من التلف والأمراض.

ووفقا لموقع very well health احرص على تناول كميات وفيرة من الفواكه والخضراوات والمأكولات البحرية والبقوليات، مع الحدّ من السكريات المضافة والأطعمة فائقة المعالجة والكحول، وذلك لدعم صحة الكبد.

قم بتحضير الخضراوات المقطعة والفواكه الطازجة لتناولها كوجبة خفيفة أثناء التنقل، بدلاً من اللجوء إلى المنتجات المصنعة أو المعلبة.

يمكنك تحضير صلصة السلطة الخاصة بك في المنزل للحد من الدهون المشبعة والسكريات المضافة، على سبيل المثال، عن طريق خلط زيت الزيتون وخل البلسميك.

حاول تضمين المزيد من البروتين النباتي (مثل الفاصوليا أو التوفو) أو المأكولات البحرية، بدلاً من اللحوم الحمراء والبروتين الحيواني الآخر، في نظامك الغذائي.

حافظ على رطوبة جسمك بشرب كميات وافرة من الماء على مدار اليوم لدعم الكبد في معالجة السموم والتخلص منها.

استمتع بفنجان من القهوة السوداء العادية في الصباح ، حيث تشير الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة القوية وخصائصها المضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل تراكم الدهون في الكبد والالتهابات.

تناول الشاي الأخضر في وقت مبكر من بعد الظهر، فقد أظهرت الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه، والمعروفة باسم الكاتيكينات، قد تكون مفيدة في تقليل تراكم الدهون في الكبد وتحسين وظائف الكبد.

اشرب أنواعًا مختلفة من شاي الأعشاب، بما في ذلك شاي شوك الحليب والكركم والأرقطيون، والتي دُرست لقدرتها على تعزيز وظائف الكبد وتقليل الالتهاب.

تجنب أي منتجات يتم تسويقها على أنها "منظفة للكبد"، حيث تفتقر هذه الأنواع من عمليات التنظيف إلى الأدلة العلمية.

يُنصح باستشارة مقدم الرعاية الصحية بشأن تناول مكملات فيتامين (هـ)، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أنها قد تساعد في تقليل مرض الكبد الدهني.