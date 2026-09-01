جماهير برشلونة توجه رسالة حاسمة لـ هانز فليك بشأن حمزة عبد الكريم.. ماذا حدث؟

خطف المحترف المصري حمزة عبد الكريم، الأنظار خلال مشاركته التاريخية مع برشلونة أمام رايو فاليكانو، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني موسم 2026-2027.

وحقق برشلونة فوزًا كبيرًا على ضيفه بنتيجة 5-2، ليواصل انطلاقته القوية في المسابقة ويرفع رصيده إلى 9 نقاط، متصدرًا جدول الترتيب بعد مرور ثلاث جولات.

ورغم أن مشاركة حمزة جاءت لدقائق محدودة، فإن ظهوره بقميص الفريق الأول كان حدثًا استثنائيًا بالنسبة للاعب المصري، بعدما منحه المدير الفني هانز فليك فرصة المشاركة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

فليك يمنح حمزة فرصة الظهور

دخل حمزة عبد الكريم أرض الملعب في الدقيقة 85، بديلًا للبرازيلي رافينيا، ليكتب بذلك بداية رحلته مع الفريق الأول لبرشلونة في الدوري الإسباني.

ورغم قصر مدة مشاركته، فإن ظهور اللاعب المصري أثار اهتمام جماهير النادي الكتالوني، التي تابعت ظهوره الأول باهتمام كبير، خاصة أن اللاعب لم يحصل على وقت كافٍ لإظهار قدراته الفنية أو تقديم إضافة واضحة خلال الدقائق التي شارك فيها.

الجماهير تطالب بمزيد من الدقائق

وعقب المباراة، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا من جماهير برشلونة مع مشاركة حمزة، حيث عبر عدد من المشجعين عن سعادتهم بظهوره الأول، مع مطالبة فليك بمنحه فرصة أكبر خلال المباريات المقبلة.

ورأى أحد المشجعين أن حمزة لم يحصل على فرصة حقيقية لإثبات نفسه، متوقعًا أن يستفيد اللاعب من سياسة تدوير اللاعبين، خصوصًا مع ازدحام جدول برشلونة بالمباريات المحلية والقارية.

ووصف مشجعون آخرون ظهور اللاعب بأنه بداية رحلة قد تكون مميزة، مطالبين بمنحه المزيد من دقائق اللعب لاكتشاف إمكاناته بصورة أكبر.

بداية الحلم مع برشلونة

لم تقتصر ردود الفعل على جماهير برشلونة فقط، إذ عبر عدد من المتابعين عن فخرهم باللاعب المصري، مؤكدين أن مجرد المشاركة مع الفريق الأول وفي منافسات الدوري الإسباني تمثل خطوة مهمة في مسيرته.

تأتي هذه المشاركة لتفتح أمام حمزة عبد الكريم صفحة جديدة في مشواره الاحترافي، بعدما أصبح الظهور بقميص برشلونة الأول واقعًا، فيما يبقى التحدي الأكبر أمامه هو استغلال الفرص المقبلة وإقناع فليك بأحقيته في الحصول على دقائق لعب أكثر.

ومع استمرار منافسات الموسم، تبدو الأنظار موجهة الآن إلى قرار فليك بشأن اللاعب المصري، وما إذا كان ظهوره الأول سيكون مجرد مشاركة عابرة أم بداية حقيقية لمسيرة أطول مع الفريق الكتالوني.