مصر وبوركينا فاسو.. شراكة تتسع من مكافحة الإرهاب إلى التنمية والاستثمار

في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها القارة الأفريقية، تواصل مصر تحركاتها لتعزيز حضورها ودورها في دعم دول القارة، لا سيما دول الساحل الأفريقي، عبر توسيع مجالات التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والتنموي.

وتأتي العلاقات المصرية البوركينية في مقدمة هذا التحرك، مع تأكيد القاهرة استعدادها الكامل لمساندة بوركينا فاسو في مواجهة الإرهاب، بالتوازي مع الدفع نحو شراكات اقتصادية واستثمارية أكثر اتساعًا.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير الشئون الخارجية والتعاون الإقليمي في بوركينا فاسو كاراموكو جان ماري تراوري، برزت ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب والتنمية والاستثمار كركائز أساسية للعلاقات بين البلدين، إلى جانب بحث فرص التعاون في قطاعات الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والدواء والبنية التحتية.

وتعكس هذه التحركات توجهًا مصريًا نحو تحويل العلاقات مع دول الساحل من إطار التعاون السياسي إلى شراكات عملية ومشروعات ملموسة، مستفيدة من الخبرات والشركات المصرية في تنفيذ مشروعات كبرى داخل القارة، على غرار مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري في تنزانيا، بما يعزز فرص التكامل الأفريقي ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص والاستثمارات المصرية في القارة.

وزير الخارجية: مصر تبدي استعدادها الكامل لدعم ومساندة بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر تعمل على مد جسور التعاون مع دول الساحل الأفريقي، وأن هناك منتديات اقتصادية تتم مع بعض الدول.

وأوضح أن مصر تبدي استعدادها الكامل لدعم ومساندة بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب.

وفي خدمة مميزة، نقدم بثا مباشرا لـ المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره من بوركينا فاسو.

وزير الخارجية: سد جوليوس نيريري نموذج مهم للتعاون المصري مع دول حوض النيل



أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري في تنزانيا يمثل نموذجًا مهمًا للتعاون الإيجابي بين مصر ودول حوض النيل، ويعكس حرص مصر على دعم جهود التنمية في القارة الأفريقية.

وأوضح أن المشروع يجسد قدرة الشركات المصرية والخبرات الوطنية على تنفيذ المشروعات الكبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة، كما يعكس الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.

وأشار عبد العاطي إلى أن مشروع جوليوس نيريري يمثل نقطة تحول في نشاط الشركات المصرية بالخارج، ويؤكد أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر ودول القارة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم العلاقات التاريخية بين شعوب حوض النيل.





وزير الخارجية: نعمل على تعزيز التعاون مع بوركينا فاسو في مجالات متعددة



قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع بوركينا فاسو وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في عدد من المجالات المهمة.

وأوضح عبد العاطي أن التعاون يشمل الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة ومجال الدواء، مشيرًا إلى وجود مصانع وشركات دوائية لديها طموحات للتوسع في السوق البوركيني.

وأضاف أن مصر تسعى أيضًا إلى تعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية، داعيًا رجال الأعمال إلى المشاركة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية أن العمل مستمر على تذليل التحديات التي تواجه التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يسهم في دفع العلاقات المصرية البوركينية إلى آفاق أوسع خلال الفترة المقبلة.



الخارجية: نرحب بزيارة الرئيس الصيني لمصر من أجل توطيد العلاقات بين البلدين



أعلن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن مصر ترحب بزيارة الرئيس الصيني لمصر اليوم، من أجل توطيد العلاقات بين البلدين، ونعتز بعلاقتنا مع الصين وغيرها من دول العالم.

وأكد وزير الخارجية أنه تم تحديد مشروعات للعمل عليها في مجالات الأغذية والكهرباء والأدوية.

وأضاف: “نعمل على تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وبوركينا فاسو”.

في السياق نفسه، أكد كاراموكو جان ماري تراوري، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإقليمي بجمهورية بوركينا فاسو، أنهم منذ عام 2024 يعملون على تعزيز دورهم في التعاون مع دول القارة الأفريقية، موضحًا أن بلاده حاولت من قبل عقد اتفاقيات مع دول أخرى لحل المشكلات الأمنية، لكن لم يتم حلها.

وأوضح وزير الشئون الخارجية والتعاون الإقليمي بجمهورية بوركينا فاسو، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن بلاده خسرت العديد من الأراضي، لكن لديها قدرات هائلة.

لسنا منغلقين

ولفت إلى أن بلاده ملتزمة بالتعاون مع الدول من أجل التنمية والأمن، وأنها تحاول إعادة الأمور الاقتصادية إلى ما كانت عليه من قبل، مؤكدًا أن دول الساحل الأفريقي ليست مغلقة على نفسها.

وتابع أن دول الساحل الأفريقي تعمل من أجل أن يكون لديها أمن، وأن يتم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وكشف أن بلاده منفتحة على إقامة شراكات مع الدول، وأن تكون لديها علاقات جيدة مع مختلف الدول.

وزير الخارجية: مصر لن تتوانى عن تقديم الدعم للأشقاء في الساحل الأفريقي



أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر لن تتوانى عن تقديم الدعم للأشقاء في الساحل الأفريقي.

وأوضح أن العلاقات بين مصر وبوركينا فاسو شهدت زخما كبيرا على المستويات كافة، وأن المحادثات مع نظيري من بوركينا فاسو تناولت علاقات التعاون الثنائي.



وقال وزير الخارجية: “أكدنا تضامننا مع شعب النيجر الشقيق وإدانة محاولة الانقلاب الفاشلة، ومصر تبدي استعدادها الكامل لدعم ومساندة بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب”.

ولفت إلى أن مصر تعمل على مد جسور التعاون مع دول الساحل الأفريقي، وتذليل جميع التحديات التي تواجه القطاع الخاص في البلدين لتحويل الفرص إلى مشروعات ملموسة.