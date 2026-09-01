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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تفتح باب صفقة عسكرية ضخمة مع بغداد

مروحية أمريكية
مروحية أمريكية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة عسكرية محتملة مع العراق بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار، تتضمن بيع مروحيات عسكرية ومعدات وأنظمة مرتبطة بها، في خطوة تأتي في إطار التعاون الدفاعي المستمر بين واشنطن وبغداد. 

وبحسب المعلومات المتاحة، تشمل الصفقة مروحيات من طرازَي Bell 412EPX وBell 407M، إلى جانب تجهيزات مساندة وقطع غيار ومعدات دعم أرضي متخصصة، إضافة إلى أنظمة اتصالات ومكونات فنية وخدمات مرتبطة بتشغيل وصيانة الطائرات. 


وتشير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الصفقة المقترحة تستهدف تعزيز قدرات العراق في مجال النقل الجوي والاستطلاع والاستهداف جو-أرض، بما يساعد القوات العراقية على التعامل مع التهديدات الحالية والمستقبلية ورفع كفاءة قدراتها في مجال الطيران العسكري. 

ومن المقرر أن تكون شركة Bell-Textron الأمريكية، ومقرها مدينة فورت وورث بولاية تكساس، المتعاقد الرئيسي المحتمل على الصفقة. 

وتكتسب الصفقة أهمية خاصة في ظل التطورات التي تشهدها العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق، بالتزامن مع خطط واشنطن لإعادة ترتيب وجودها العسكري في العراق.

 وكانت تقارير حديثة قد أشارت إلى أن القوات الأمريكية تمضي نحو استكمال خطتها للانسحاب من العراق بحلول نهاية سبتمبر، ما يجعل تعزيز قدرات القوات العراقية على أداء مهامها بصورة مستقلة أحد الملفات المهمة في المرحلة المقبلة. 

ويُنظر إلى الموافقة الأمريكية على الصفقة باعتبارها مؤشراً على استمرار التعاون الدفاعي بين البلدين، رغم التحولات المرتقبة في طبيعة الوجود العسكري الأمريكي بالعراق، مع تركيز أكبر على تطوير قدرات الجيش العراقي وتجهيزه بوسائل جوية حديثة. 

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