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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 5 في انفجار سيارة محمّلة بالذخائر بمدينة بنش بأدلب

ادلب
ادلب
القسم الخارجي

ارتفعت حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع في مدينة بنش بريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا، اليوم الثلاثاء، إلى 5 أشخاص، وفق ما أفادت به وسائل إعلام سورية، في أحدث حصيلة للحادث. 


وبحسب التقارير المتداولة، وقع الانفجار في سيارة محمّلة بالذخائر والمواد العسكرية، ما أدى إلى دوي انفجارات متتالية في المنطقة، فيما باشرت فرق الإنقاذ والدفاع المدني عمليات البحث والتعامل مع موقع الحادث.

 وأشارت تقارير أخرى إلى استمرار عمليات البحث عن مفقودين، ما يعني أن الحصيلة قد تشهد تغيرًا مع تقدم أعمال الإنقاذ. 


وكانت الحصيلة الأولية قد أفادت بمقتل شخصين وإصابة آخرين، قبل أن ترتفع لاحقًا إلى خمسة قتلى، بحسب مديرية صحة إدلب ووسائل إعلام محلية.


ولم تتضح، حتى الآن، بصورة نهائية ملابسات انفجار السيارة أو السبب المباشر لانفجار الذخائر، فيما نقلت تقارير عن مصادر سورية أن السيارة كانت محمّلة بالذخيرة، بينما تتواصل عمليات تأمين المكان والتحقق من الأضرار والخسائر البشرية.


ويأتي الحادث في وقت لا تزال فيه مناطق مختلفة من شمال غربي سوريا تواجه مخاطر مرتبطة بالذخائر ومخلفات الحرب، الأمر الذي يجعل حوادث انفجار المواد العسكرية من بين التحديات الأمنية والإنسانية المستمرة في المنطقة.

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