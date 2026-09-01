لبشرة ناصعة.. كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا

تلجأ أغلب النساء إلى وضع مستحضرات التجميل واستخدام بعض الأدوات التجميلية للحصول على بشرة ناصعة البياض، لذلك قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية، ماسك الترمس والنشا للحصول علي بشرة نضرة.

كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا

المكونات:

ملعقة كبيرة ترمس مطحون

ملعقة صغيرة نشا

ماء ورد أو ماء عادي حسب الرغبة



كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا..

اخلطي الترمس المطحون والنشا في وعاء صغير.

أضيفي ماء الورد أو الماء العادي تدريجيًّا، وحرّكيه حتى تحصلي على خليط متجانس.

اغسلي وجهكِ بالماء الدافئ ثم جففيه.

ضعي الماسك على وجهكِ، مع تجنب منطقة العين.

اتركي الماسك لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهكِ بالماء الدافئ ثم بالماء البارد، وجففيه جيّدًا.

رطبي وجهكِ بكريم مرطب مناسب.