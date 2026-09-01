في مشهد إنساني.. مندوبة توصيل تحتضن صغيرها الرضيع خلال حملها صندوقًا على ظهرها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة لمندوبة توصيل "دليفري" وهي تحتضن رضيعها أثناء العمل، حاملةً صندوق البضائع على ظهرها لتوفير لقمة العيش في مشهد يجسد كفاح الأمومة في أبهى وأقسى صورها.

ولاقى هذا المشهد الإنساني الاستثنائي تعاطفاً جارفاً وإشادة بالغة بـ "عظيمات

مصر"، حيث عبّر المتابعون عن فخرهم بكفاح السيدة وصبرها في مواجهة صعوبات الحياة، وموازنتها الصعبة بين واجب الأمومة الفطرية وسعيها الشريف وراء الرزق الحلال.

يذكر أن منصات التواصل شهدت مؤخراً حالات كفاح مشابهة لقيت تفاعلاً كبيراً ودعماً رسمياً فورياً، مثل حالة السيدة سارة رشاد (أم مكة) التي كانت تصطحب طفلتيها على الدراجة النارية أثناء توصيل الطلبات.