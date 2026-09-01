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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في مشهد إنساني.. مندوبة توصيل تحتضن صغيرها الرضيع خلال حملها صندوقًا على ظهرها

في مشهد إنساني.. مندوبة توصيل تحتضن صغيرها الرضيع خلال حملها صندوقًا على ظهرها
في مشهد إنساني.. مندوبة توصيل تحتضن صغيرها الرضيع خلال حملها صندوقًا على ظهرها
علا محمد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة لمندوبة توصيل "دليفري" وهي تحتضن رضيعها أثناء العمل، حاملةً صندوق البضائع على ظهرها لتوفير لقمة العيش في مشهد يجسد كفاح الأمومة في أبهى وأقسى صورها.

ولاقى هذا المشهد الإنساني الاستثنائي تعاطفاً جارفاً وإشادة بالغة بـ "عظيمات 
مصر"، حيث عبّر المتابعون عن فخرهم بكفاح السيدة وصبرها في مواجهة صعوبات الحياة، وموازنتها الصعبة بين واجب الأمومة الفطرية وسعيها الشريف وراء الرزق الحلال.

يذكر أن منصات التواصل شهدت مؤخراً حالات كفاح مشابهة لقيت تفاعلاً كبيراً ودعماً رسمياً فورياً، مثل حالة السيدة سارة رشاد (أم مكة) التي كانت تصطحب طفلتيها على الدراجة النارية أثناء توصيل الطلبات.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي المشهد الإنساني

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