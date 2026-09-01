أسوان.. إحالة سائق مكن طفلته من قيادة سيارة مخلفات لنيابة كوم إمبو

رصدت أجهزة محافظة أسوان طفلة لا تتجاوز 10 سنوات تقود سيارة النظافة العامة بمنطقة البيارة التابعة لحى غرب بمركز ومدينة كوم أمبو ، وعلى الفور أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قراراً بإحالة سائق سيارة النظافة عبد الباسط أبازيد يوسف للنيابة الإدارية للتحقيق في الواقعة، نظراً لوجود مخالفة جسيمة يمكن أن تؤدى لتعريض حياة المواطنين والطفلة للخطر .

ولاسيما أن السماح لأطفال بقيادة مركبات ومعدات ثقيلة تتبع الوحدة المحلية يعد إستهانة بالأرواح والممتلكات العامة، ومخالفة صريحة لقوانين العمل و سير المركبات المملوكة للدولة ، صرح بذلك اللواء سمير البلاصى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو .

إحالة عاجلة للنيابة الإدارية ، وتطبيق القانون ومحاسبة المسئولين عن الإهمال المقصرين



وأشار اللواء سمير البلاصى بأنه بمجرد اكتشاف الواقعة، أعطى محافظ أسوان توجيهاته المشددة بالمحاسبة السريعة للسائق المتسبب بإحالته للنيابة الإدارية ، وتوجيه الإتهام له بالإهمال في العمل وترك سيارة نقل المخلفات والقمامة للقيادة لأبنته و تواجده بجوارها مما يعرض حياة المواطنين للخطر .

بالإضافة إلى فتح تحقيق عاجل مع المسئولين عن هذا الإهمال بحى غرب التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الظواهر السلبية والمخالفة لضوابط وقواعد العمل بالمرافق العامة ، وقطاعات العمل العام .



تؤكد محافظة أسوان على حرصها الشديد بتطبيق القانون وقواعد وضوابط العمل العام ، لحماية سلامة وأرواح المواطنين مع الحفاظ على الممتلكات العامة للدولة ومن بينها المركبات المستخدمة في تقديم الخدمة ، وضمان إستمرارية منظومة العمل بالشكل المطلوب ، وأنه لن يتم التهاون مع أى صور للإهمال أو التقصير، حيث ستُتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المقصرين، بالتوازى مع تكثيف الجهود لضمان إستدامة الخدمات وتحسين جودة الأداء بما يلبى تطلعات المواطنين.