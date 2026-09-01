قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التفاصيل الكاملة للقبض على شاب أنهي حياة زوجة شقيقه بـ "بمادة حارقة " في المنيا
اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم
من مدرجات التتش إلى قلعة البلوجرانا.. حمزة عبدالكريم يكتب التاريخ في برشلونة
وزير النقل يتابع مع سفير اليابان بالقاهرة تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو
بالأرقام.. منال عوض تتلقى تقريرا حول نتائج الحملات التفتيشية بالمحافظات
مدبولي: تسريع إجراءات إنشاء منطقة حرة للنفط والغاز في العلمين الجديدة
التعليم العالي تنشر أماكن مراكز الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لدعم طلاب الثانوية في التنسيق
تجربة العميد خير دليل..وليد الركراكي يعلق على عقدة الخواجة فى المنتخبات
روسيا أطلقت أكثر من 2800 طائرة مسيرة بمحركات نفاثة على أوكرانيا خلال أغسطس
في ثاني الجلسات.. دفاع «المستشار المزيف» يطالب بعرضه على الطب الشرعي
رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسي لـ "أهلًا مدارس 2026" بمدينة نصر
كيف كان يأتي الوحي إلى النبي ﷺ؟ .. علي جمعة يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع 114 حالة إشغال وإزالة تراكمات ومخلفات في أسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته بمواصلة جهود رفع الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف المراكز والمدن، والعمل على استعادة الانضباط بالشوارع والميادين وتحسين مستوى الخدمات والمظهر الحضارى، واصلت الوحدات المحلية جهودها الميدانية على مدار اليوم للتعامل مع الإشغالات والمخلفات والتراكمات أولاً بأول.

وفى مركز ومدينة دراو، برئاسة سيد سعدى، تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات، أسفرت عن رفع 22 حالة إشغال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية بدراو.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، برئاسة شوقى مصطفى، برفع 40 حالة إشغال، بالتوازى مع تكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول بمختلف مناطق المدينة، من خلال فرق ومعدات الوحدة المحلية، وذلك على مدار الفترتين الصباحية والمسائية، بما يضمن استمرار أعمال النظافة على مدار اليوم وعدم السماح بتراكم المخلفات.

وشملت أعمال النظافة الشوارع الداخلية والطرق العامة والميادين والمناطق الحيوية، مع الدفع بالمعدات الميكانيكية، ومنها سيارة كنس الأتربة ومعدات رفع ونقل المخلفات والتراكمات، بما يسهم فى استعادة الانضباط والنظافة بالشوارع والارتقاء بالمظهر العام.

وفى مدينة البصيلية، برئاسة عاطف كامل، تم تنفيذ حملة مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات من شوارع المدينة، إلى جانب رفع الأشجار والمخلفات من المدارس الواقعة بدائرة المدينة، وتنفيذ أعمال النظافة بمحيط المدارس، استعداداً لاستقبال العام الدراسى الجديد وتهيئة البيئة المناسبة أمام الطلاب.

وتم شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات من المحال المختلفة، أسفرت عن رفع 52 حالة إشغال، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وواصلت الوحدة المحلية بمدينة السباعية جهودها لرفع مستوى النظافة العامة، من خلال رفع المخلفات والتراكمات من مختلف مناطق المدينة، بما يسهم فى تحسين المظهر الحضارى والحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع.

تأتى هذه الجهود فى إطار خطة محافظة أسوان للإرتقاء بمستوى النظافة العامة، ورفع الإشغالات والتراكمات أولاً بأول، مع تكثيف الحملات الميدانية بمختلف المراكز والمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يسهم فى تحقيق الانضباط بالشوارع وتحسين مستوى الخدمات والمظهر الحضارى للمحافظة.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة بدر

لن نتهاون مع أي تجاوز.. جامعة بدر بالقاهرة تحيل واقعة حفل التخرج للتحقيق

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. وهذا سعر عيار 21 الآن

طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 .. درجات الحرارة المتوقعة

الحرارة تصل 41 درجة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

الإعلامية

مطاردة مرعبة على طريق السويس.. سقوط المتهم بمحاولة إيقاف سيارة الإعلامية ماهيتاب حسيب

سعر الذهب اليوم 1 سبتمبر 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

بالخطوات.. الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي بالموبيل

بالخطوات.. الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي من البيت

الاهلي وسيراميكا

واقعة محمود وفا.. جهاد جريشة يكشف مفاجأة عن تسريب محادثة لجنة الحكام

عداد الكهرباء

نصيحة أول الشهر.. سر صغير يحافظ على رصيد عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

لياندرو باريرو

بنفيكا يرفض عرض الاتحاد السعودى لضم باريرو.. تفاصيل

مودريك

مزاملة مرموش.. مودريك على أعتاب توتنهام بعد اتفاق كامل مع تشيلسي

جريليش

جريليش يوافق على الرحيل عن مانشستر سيتي.. وإيفرتون يحسم صفقة الإعارة

بالصور

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور

طريقة عمل بيتزا الأنشوجة

طريقة عمل بيتزا الأنشوجة
طريقة عمل بيتزا الأنشوجة
طريقة عمل بيتزا الأنشوجة

ليه بتحس بالجوع بعد الأكل بوقت قصير؟ 7 أسباب محتملة تكشف السر

الجوع
الجوع
الجوع

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة من باريس

هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس
هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس
هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

المزيد