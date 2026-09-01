رفع 114 حالة إشغال وإزالة تراكمات ومخلفات في أسوان

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته بمواصلة جهود رفع الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف المراكز والمدن، والعمل على استعادة الانضباط بالشوارع والميادين وتحسين مستوى الخدمات والمظهر الحضارى، واصلت الوحدات المحلية جهودها الميدانية على مدار اليوم للتعامل مع الإشغالات والمخلفات والتراكمات أولاً بأول.

وفى مركز ومدينة دراو، برئاسة سيد سعدى، تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات، أسفرت عن رفع 22 حالة إشغال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية بدراو.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، برئاسة شوقى مصطفى، برفع 40 حالة إشغال، بالتوازى مع تكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول بمختلف مناطق المدينة، من خلال فرق ومعدات الوحدة المحلية، وذلك على مدار الفترتين الصباحية والمسائية، بما يضمن استمرار أعمال النظافة على مدار اليوم وعدم السماح بتراكم المخلفات.

وشملت أعمال النظافة الشوارع الداخلية والطرق العامة والميادين والمناطق الحيوية، مع الدفع بالمعدات الميكانيكية، ومنها سيارة كنس الأتربة ومعدات رفع ونقل المخلفات والتراكمات، بما يسهم فى استعادة الانضباط والنظافة بالشوارع والارتقاء بالمظهر العام.

وفى مدينة البصيلية، برئاسة عاطف كامل، تم تنفيذ حملة مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات من شوارع المدينة، إلى جانب رفع الأشجار والمخلفات من المدارس الواقعة بدائرة المدينة، وتنفيذ أعمال النظافة بمحيط المدارس، استعداداً لاستقبال العام الدراسى الجديد وتهيئة البيئة المناسبة أمام الطلاب.

وتم شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات من المحال المختلفة، أسفرت عن رفع 52 حالة إشغال، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وواصلت الوحدة المحلية بمدينة السباعية جهودها لرفع مستوى النظافة العامة، من خلال رفع المخلفات والتراكمات من مختلف مناطق المدينة، بما يسهم فى تحسين المظهر الحضارى والحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع.

تأتى هذه الجهود فى إطار خطة محافظة أسوان للإرتقاء بمستوى النظافة العامة، ورفع الإشغالات والتراكمات أولاً بأول، مع تكثيف الحملات الميدانية بمختلف المراكز والمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يسهم فى تحقيق الانضباط بالشوارع وتحسين مستوى الخدمات والمظهر الحضارى للمحافظة.