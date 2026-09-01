القوات المسلحة تواصل دورها المجتمعي لخدمة ذوي الهمم وكبار السن

واصلت إدارة التجنيد والتعبئة دفع اللجان التجنيدية المدعومة بالعناصر الطبية والقضائية لتجوب مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم جميع سبل التيسير على المواطنين من ذوي الهمم وكبار السن بمحافظات القاهرة والجيزة وشمال سيناء والأقصر والإسماعيلية والشرقية ودمياط والدقهلية وبورسعيد والمنوفية.

تضمنت التسهيلات حصر الحالات المستحقة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظات، لتنفيذ الكشف الطبي عليهم وإنهاء جميع الإجراءات القانونية لهم.

كما دفعت إدارة التجنيد والتعبئة عددًا من اللجان التجنيدية إلى منازل الحالات من ذوي الهمم غير القادرين على الحركة، لتخفيف عبء التنقل عليهم وعلى أسرهم، وتم إنهاء مواقفهم التجنيدية وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية بمحل إقامتهم، دون تحميلهم مشقة السفر إلى مناطق التجنيد.

وتضمنت مراسم تسليم الشهادات تقديم عدد من الفقرات الفنية، وتنفيذ الموسيقات العسكرية عددًا من العروض والمعزوفات الموسيقية المبهجة، أعقبها تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية.

وأعرب الأهالي عن عميق شكرهم وتقديرهم للجهود الملموسة التي تقدمها القوات المسلحة، والتي قطعت بلجانها التجنيدية آلاف الكيلومترات لتقديم التيسيرات وإنهاء الإجراءات التجنيدية الخاصة بذويهم، مشيدين بالمعاملة الراقية والسرعة الفائقة في إنهاء جميع المعاملات التجنيدية.

حضر مراسم تسليم الشهادات اللواء أحمد مصطفى صادق، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، وعدد من المحافظين ورؤساء الجامعات، وعدد من الإعلاميين.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم جميع أوجه الدعم لأبناء الوطن.