القوات المسلحة العراقية: حريصون على تنظيم ملف حصر السلاح بيد الدولة

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أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، اليوم /الخميس/ أن حصر السلاح بيد الدولة والمؤسسات الأمنية مطلب سيادي وشعبي.

وقال النعمان في كلمة -خلال مؤتمر صحفى لخلية الإعلام الأمنى فى العراق- :"إن الجيش العراقي حريص على تنظيم ملف حصر السلاح بيد الدولة، ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق ذلك".

وأضاف أن هناك لجنة متخصصة وحوارات مفتوحة لتنظيم السلاح بيد الدولة ، وشدد على الالتزام الصارم بانسحاب التحالف الدولى فى نهاية سبتمبر لهذا العام.

من جانبه، أكد المتحدث باسم جهاز الأمن الوطنى العراقي، أرشد الحاكم، إحباط محاولة لتصنيع طائرات مسيرة فى بغداد.

وأشار إلى أن الأمن الوطنى حريص على أمن واستقرار البلاد ومستعد للتصدي لأي تهديدات.