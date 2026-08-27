أحمد الوكيل: «أهلاً مدارس» شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير احتياجات الأسر بأسعار تنافسية

افتتحت الغرفة التجارية بمحافظة مطروح معرض «أهلاً مدارس»، في إطار استراتيجية الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل، وبالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور شريف فاروق، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار تنافسية وخصومات تصل إلى 50%، بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد.

ويأتي تنظيم المعرض ضمن خطة الاتحاد العام للغرف التجارية للتوسع في إقامة معارض «أهلاً مدارس» بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة التموين والغرف التجارية بالمحافظات، بما يستهدف زيادة المعروض من المستلزمات والسلع المرتبطة بالموسم الدراسي، وتوفير بدائل متنوعة للمواطنين بتخفيضات حقيقية، بما يعزز المنافسة ويسهم في استقرار الأسواق والأسعار.

معرض أهلاً مدارس بمطروح

يقام المعرض أمام مدرسة زاهر جلال الإعدادية بنات، ويضم مجموعة متنوعة من احتياجات الطلاب والأسر، تشمل الأدوات المكتبية والزي المدرسي والحقائب والأحذية وغيرها من المستلزمات الدراسية.

وشهد افتتاح المعرض اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، والعميد إيهاب جاد نافع، السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، والأستاذ عادل الهابط، مدير عام التموين بمطروح، والأستاذ مختار جبريل علي الصنقري، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، والأستاذ محمد غازي، المدير العام للغرفة التجارية بمطروح.

وأجرى الحضور جولة تفقدية داخل أجنحة المعرض، للاطمئنان على توافر السلع بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين، إلى جانب التأكد من جودة المنتجات وطرحها بأسعار تنافسية.

الوكيل: شراكة فعالة مع الحكومة

وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن التوسع في إقامة معارض «أهلاً مدارس» يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد لتعزيز دوره المجتمعي، وترجمة الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص إلى مبادرات ملموسة يشعر المواطن بأثرها.

وأوضح أن المعارض تستهدف زيادة المعروض وإتاحة السلع بأسعار تنافسية، إلى جانب تقديم تخفيضات حقيقية على المستلزمات المدرسية، بما يساعد الأسر المصرية على الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتقليل الأعباء المالية عليها.

حشد التجار والمنتجين

وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد، بالتعاون والتنسيق المستمر مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والغرف التجارية بالمحافظات، يعمل على حشد التجار والمنتجين والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة.

وأضاف أن هذه الجهود تسهم في خفض حلقات التداول وزيادة المنافسة، بما يتيح توفير احتياجات الأسر المصرية بأفضل جودة وسعر ممكن، مؤكدًا أهمية تكامل جهود مختلف أطراف المنظومة التجارية خلال المواسم التي تشهد زيادة في الطلب.

الغرف التجارية شريك للدولة

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الغرف التجارية المنتشرة في مختلف المحافظات تمثل شريكًا رئيسيًا للدولة في جهود ضبط واستقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن استراتيجية الاتحاد تعتمد على دعم آليات السوق وزيادة المعروض وتشجيع المنافسة.

وأوضح أن تعزيز المنافسة يمثل إحدى أهم الأدوات لتحقيق التوازن السعري، بما ينعكس على توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن الأسر.

محافظ مطروح يشيد بالمعرض

من جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن معرض «أهلاً مدارس» يأتي في إطار جهود المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لتوفير احتياجات المواطنين والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وأشاد محافظ مطروح بدور الغرفة التجارية في دعم المبادرات التي تستهدف خفض الأسعار وتوفير المستلزمات الدراسية للأسر، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية والقطاع التجاري لخدمة المواطنين.

خصومات تصل إلى 50%

وأوضح الأستاذ مختار جبريل علي الصنقري، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، أن المعرض يوفر مجموعة واسعة من احتياجات الطلاب بأسعار تناسب مختلف الأسر، مع خصومات تصل إلى 50%.

وأكد استمرار التعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يدعم جهود توفير السلع والمستلزمات الدراسية للمواطنين خلال الموسم الجديد.

ويستمر معرض «أهلاً مدارس» بمحافظة مطروح حتى 20 سبتمبر 2026، ويستقبل المواطنين يوميًا اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا.