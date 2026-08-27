الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من نتائج إنفيديا وتحسن شهية المستثمرين

ارتفعت الأسهم في بداية تعاملات منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم الخميس، بدعم من تجاوز نتائج إنفيديا الفصلية توقعات الأسواق، ما عزز أسهم شركات تصنيع مكونات الأجهزة التقنية وأعاد بعض الثقة إلى المستثمرين، رغم استمرار التضخم الأمريكي عند مستويات مرتفعة، وفقًا لبيانات صدرت خلال الليل.

وصعد المؤشر الأوسع لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 0.7%، متجهًا لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، بعدما أعلنت إنفيديا ارتفاع إيراداتها الفصلية بأكثر من الضعف، كما توقعت إيرادات الربع الثالث عند مستويات تتجاوز تقديرات وول ستريت.

وقفز سهم الشركة بنسبة 4.7% في تعاملات ما بعد الإغلاق، ما دفع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى الارتفاع بنسبة 0.4%.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون جروب في ملبورن، إن أعمال إنفيديا «في حالة قوية للغاية»، مضيفًا أن النتائج قد تدفع المستثمرين إلى التساؤل عما فاتهم، وأنها تمثل قصة إيجابية للغاية، مع توقع استفادة الشركات التي تزود إنفيديا ضمن سلسلة الإمداد.

وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 1.5%، متراجعًا عن مكاسبه المبكرة، بعد أن رفع بنك كوريا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3%، بما يتماشى مع توقعات السوق التي رجحت الرفع بفارق ضئيل. كما ارتفعت الأسهم التايوانية بنسبة 0.9%، بينما تراجع مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.4%.

وكانت الأسهم الأمريكية قد سجلت تحركات محدودة خلال تعاملات الأربعاء، إذ أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون تغيير يُذكر، بعدما أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعًا بنسبة 0.2% في يوليو مقارنة بالشهر السابق، عقب انخفاضه بنسبة 0.1% في يونيو.

وقالت محللون لدى سوسيتيه جنرال إن التضخم الأساسي وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في يوليو جاء متماشيًا بشكل عام مع التوقعات، إلا أن تفاصيل البيانات كانت أكثر قوة، ما يشير إلى أن خلفية التضخم تبدو أكثر تشددًا قبيل اجتماع لجنة السوق المفتوحة في سبتمبر.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 4.647%، فيما تترقب الأسواق كلمة رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش في جاكسون هول بولاية وايومنغ يوم الجمعة، بحثًا عن مؤشرات إضافية بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وفي أسواق النفط، تراجع خام برنت بنسبة 0.7% إلى 87.20 دولار للبرميل، متجهًا لتسجيل انخفاض للجلسة الرابعة على التوالي، بالتزامن مع استعداد رئيس وزراء قطر لزيارة طهران اليوم الخميس في محاولة لإعادة إطلاق محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال محللون لدى ويستباك إن أسعار النفط الخام واصلت التراجع تدريجيًا رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتفعة بشأن إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز ووضع الإمدادات العالمية من النفط، خصوصًا في ظل تجدد التهديدات بالتصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، عند 99.12، بالقرب من أعلى مستوياته خلال الأسبوع الماضي.