باكستان .. قائد الجيش يزور طهران لبحث إعادة فتح مضيق هرمز

زار قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طهران ضمن جهود الوساطة ولتجديد مساعي إعادة فتح مضيق هرمز.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية.

وذكرت الخارجية الباكستانية أن الجهود مستمرة لحل الأزمة في الشرق الأوسط.



وفي وقت سابق ؛ كشفت إيران عن تفاهم أولي مع سلطنة عُمان بشأن تنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، يتضمن استبعاد السفن العسكرية من مسارات العبور المقترحة، في خطوة تستهدف إعادة تنشيط حركة التجارة عبر أحد أهم الممرات البحرية العالمية، بعد أشهر من الاضطرابات التي أثرت على الملاحة في المنطقة.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن طهران ومسقط توصلتا إلى إطار مؤقت لإدارة حركة السفن التجارية عبر المضيق. وأوضح أن السفن المتجهة إلى الخليج من بحر عُمان ستسلك مسارًا يمر بالكامل عبر المياه الإقليمية الإيرانية، بينما ستستخدم السفن المغادرة طريقًا يقع جزء منه داخل المياه الإيرانية والجزء الآخر ضمن المياه الإقليمية العُمانية.

وبحسب المسؤول الإيراني، فإن الترتيب المقترح يركز على حركة السفن التجارية، في حين لن يُسمح للسفن العسكرية بالاستفادة من مسار العبور المتفق عليه. ويأتي ذلك ضمن مساعي طهران ومسقط للتوصل إلى صيغة تضمن استمرار حركة التجارة مع مراعاة الاعتبارات الأمنية لكل طرف.