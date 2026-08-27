نشر تسجيلات لمواطنين.. التحقيق مع صانع محتوى شهير بالغربية

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع صانع محتوى لقيامة بنشر تسجيلات هاتفية لمواطنين دون الحصول على اذنهم.

القبض على المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لقيامة بنشر تسجيلات هاتفية لمواطنين دون الحصول على أذنهم.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بالتحصل على بعض المعلومات الخاصة بعدد من المواطنين ويقوم بالتواصل معهم هاتفياً وتسجيل المكالمات ونشرها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى دون إرادة المتواصلين معه وبصورة تشهيريه مبتذلة بغرض تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة.

كواليس القبض على صانع المحتوى

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى دون الإكتراث بالمتواصلين معه لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.