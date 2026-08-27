قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أيمن يونس عن شيكو بانزا: «مش لاقي له اسم.. ده مشعوذ على ساحر»
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 162 قتيلا
الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال الساعات الماضية
نشر تسجيلات لمواطنين.. التحقيق مع صانع محتوى شهير بالغربية
اعتماد نتيجة الدور الثاني لطلاب الجدارات بالتعليم الفني وتعليمات للمدارس بسرعة إعلانها
فيضانات نيبال تحصد أرواح 165 شخصا وتبتلع المنازل والجسور.. شاهد
الأرصاد: طقس شديد الحرارة اليوم.. وانخفاض متوقع السبت
الأرصاد تحذر: ارتفاع جديد في الحرارة.. والمحسوسة بالقاهرة تلامس 40 درجة
48 ساعة ساخنة| حالة الطقس اليوم.. وتحذير عاجل من الأرصاد
الصين.. فقدان 1500 شخص من بينهم 800 أجنبي على الأقل بعد انهيار جدار طيني
تراجع تدريجي في درجات الحرارة من الجمعة.. «الأرصاد» تعلن خريطة طقس اليوم
الجزائر.. ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 12 قتيلاً وعشرات المصابين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فيضانات نيبال تحصد أرواح 165 شخصا وتبتلع المنازل والجسور.. شاهد

فيضانات نيبال
فيضانات نيبال
أمنية رشاد الجلوي

أودت فيضانات مدمرة اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال وإقليم التبت الصيني بحياة ما لا يقل عن 165 شخصاً، فيما لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين، بينهم سياح أجانب من جنسيات مختلفة.

وأعلنت السلطات، اليوم الخميس، فقدان نحو 1500 شخص، بينهم 800 أجنبي على الأقل، في نيبال ومنطقة التبت الصينية، ‌وذلك بعد انهيار جدار من الطين والصخور في نهر بجبال ​الهيمالايا، ما ⁠أدى إلى سيول جارفة اجتاحت البلدات والوديان.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني "سي سي تي في": أن 260 من المفقودين أجانب، بينما استقرت حصيلة الوفيات المسجلة على الجانب الصيني عند 3 أشخاص.

وارتفع عدد المفقودين في نيبال جراء الفيضان الهائل الذي ضرب منطقة الهيمالايا إلى 826 شخصا، بينهم نحو 600 أجنبي، وفقا للسلطات، ليبلغ إجمالي عدد المفقودين المعلن عنهم في نيبال والصين 1384 شخصا.

وبهذا يرتفع عدد المفقودين الأجانب جراء الفيضان المرعب إلى أكثر من 860 شخصا من عدة دول.

واستخدمت فرق ‌الإنقاذ في نيبال ‌طائرات الهليكوبتر للبحث عن الناجين، وإسقاط المساعدات الطارئة لآلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بعد الكارثة التي وقعت الأربعاء بمنطقة ‌جبلية وعرة تعج بالمتنزهين والزوار وتربط لاسا في التبت بالعاصمة النيبالية كاتمندو.

وتسببت السيول في اندفاع كميات هائلة من المياه والطين والحطام، بعدما فاض نهر يمتد بين الصين ونيبال، ما أدى إلى جرف منازل وطرق وجسور ومحطات لتوليد الكهرباء في نيبال، فيما أعرب مسئولون في التبت عن مخاوفهم من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، بحسب «الجارديان».

من جانبه، قال ديفيد فيشر، ممثل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في نيبال، إن قرى ومناطق تجارية محيت من الخريطة، معلنا إرسال إمدادات طارئة إلى المناطق المنكوبة.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أفادت في البداية بأن الواقعة مرتبطة بزلزال بلغت قوته 4.4 درجة، قبل أن تشير تحليلات لاحقة إلى أن «الطاقة الزلزالية» نتجت عن انهيار جليدي وتدفق للحطام.

وأصدرت السلطات تحذيرات للسكان في عدد من المناطق، دعتهم خلالها إلى الابتعاد عن أنهار «بهوتي كوشي» و«تريشولي» و«ناراياني».

وأعلنت وزارة الطاقة النيبالية أن إمدادات الكهرباء في البلاد تأثرت بشكل كبير، خصوصًا بسبب تدمير عدد من محطات الطاقة الكهرومائية.

وقال رئيس الوزراء النيبالي، باليندرا شاه، إن قوات الشرطة والجيش تشارك في عمليات الإنقاذ، مشيرًا إلى إصدار تعليمات بنقل السكان المقيمين في المناطق المنخفضة إلى أماكن أكثر أمانًا، وداعيًا سكان المناطق القريبة من الأنهار إلى توخي الحذر واليقظة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إنه تحدث مع شاه، وعرض على نيبال «جميع أنواع المساعدات الإنسانية الممكنة».

فيضانات نيبال الصين إقليم التبت الصيني منطقة الهيمالايا هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الطاقة الزلزالية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

السالمونيلا

بعد انتشارها بأوروبا.. هل وصل خطر السالمونيلا إلى البيض المصري؟

تنسيق الجامعات 2026

التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. عبر هذا الرابط

الرائد مدحت ماضي

مواجهة أمنية.. مصرع عنصرين خطرين وإصابة رئيس مباحث طما في قدمه

جانب الاحتفالية

سنة مرت بكل رضا وجبر.. هبة مجدي تحتفل بعيد ميلادها برسالة مؤثرة

فاتورة الكهرباء

بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن.. رابط الاطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق

النائب محمد أبو العينين وإلهام أبو الفتح وأحمد موسى

أبو العينين يمنح إجازة إجبارية للإعلامي أحمد موسى حتى اكتمال تعافيه

ترشيحاتنا

علاء ميهوب

خطف عيني.. علاء ميهوب يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

محمد صلاح

مـحـمـد صـلاح يـقـود طـرابـزون سـبـور فـي مـوقـعـة حـاسـمـة أمـام فـيـريـنـكـفـاروس الـمـجـري

برشلونة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-8-2026 والقنوات الناقلة

بالصور

موعد شهر رمضان2027 عد تنازلي.. كم يوما متبقيا على الصيام؟

موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027

ببطن مكشوف.. مي سليم تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة

قبل المدارس.. طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين

طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين
طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين
طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد