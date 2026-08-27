الجزائر.. ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 12 قتيلاً وعشرات المصابين

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي تجتاح مناطق في شمال شرق الجزائر إلى 12 قتيلاً، فيما أصيب العشرات بحروق، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الداخلية الجزائرية، أمس الأربعاء.

وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، إن حصيلة الحرائق التي اندلعت في عدد من الولايات "ثقيلة"، موضحاً أن الوفيات توزعت بواقع 5 في ولاية جيجل، و4 في ولاية بجاية، و3 في ولاية تيزي وزو.

وأضاف سعيود أن 54 شخصاً أصيبوا بحروق جراء الحرائق، بينهم 6 مصابين في حالة حرجة يخضعون للعلاج في أقسام العناية المركزة.

154 حريقاً خلال يوم واحد

وسجلت مصالح الحماية المدنية الجزائرية 154 حريقاً في أنحاء البلاد، الأربعاء، بينها 36 حريقاً في ولاية بجاية وحدها، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على 18 منها.

وتزامنت موجة الحرائق مع موجة حر استثنائية تضرب مناطق واسعة من شمال أفريقيا، خصوصاً الجزائر وتونس، وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران بفعل ارتفاع درجات الحرارة والظروف المناخية الملائمة لانتشارها.

جهود لإخماد النيران

وفي إطار متابعة تطورات الوضع، زار وزير الداخلية السعيد سعيود ووزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان ولاية بجاية، للوقوف ميدانياً على سير عمليات إخماد الحرائق، وتقييم جهود فرق التدخل، إلى جانب الاطمئنان على الحالة الصحية للجرحى والمصابين.

وتواصل فرق الحماية المدنية عمليات مكافحة النيران في المناطق المتضررة، بالتزامن مع جهود للسيطرة على بؤر الحرائق والحد من انتشارها إلى مناطق جديدة.

