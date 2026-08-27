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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين

طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين
طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين..

طريقة عمل الملبن بالمكسرات أو الفول السوداني.. اجهزى للمولد - اليوم السابع

طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين..

 

المقادير:

2 كوب سكر

1 كوب ماء

½ كوب نشا

½ كوب ماء بارد لإذابة النشا

1 ملعقة كبيرة ماء ورد

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

لون أحمر غذائي

1 كوب مكسرات مشكلة مجروشة

2 لفة قمر الدين

½ كوب ماء دافئ لقمر الدين

سكر بودرة + نشا للتغطية

طريقة التحضير لعمل الملبن الاحمر:

 

في حلة، ضعي السكر والماء وعصير الليمون وارفعيهم على النار حتى يذوب السكر.

ذوّبي النشا في ½ كوب ماء بارد، ثم أضيفيه تدريجيًا مع التقليب المستمر.

استمري في التقليب على نار هادئة حتى يصبح الخليط شفافًا وسميكًا ومطاطيًا.

أضيفي اللون الأحمر وماء الورد والمكسرات وقلّبي جيدًا.

صبي الملبن في صينية مدهونة قليلًا بالزيت ومبطنة بالنشا، وسوّي السطح واتركيه يبرد ويتماسك.

قطّعي الملبن إلى شرائح أو أصابع.

ليّني قمر الدين بالماء الدافئ، ثم افرديه طبقة رقيقة جدًا.

ضعي أصابع الملبن فوق قمر الدين ولفّيها بإحكام، ثم قطّعيها وقدميها.

طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين عمل الملبن الأحمر بالمكسرات طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات

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طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين

طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين
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