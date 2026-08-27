محللة سياسية: إسرائيل استخدمت الحرب مع إيران للتشتيت عن ما يحدث في غزة والضفة

قالت المحللة السياسية جينجر تشابمان، إنها تتفق مع الطرح القائل إن إسرائيل كانت تستخدم الحرب مع إيران كوسيلة للتشتيت عما تقوم به في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أنها تحاول التوسع من خلال توسيع المناطق الأمنية العازلة.

وأضافت، في مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ إسرائيل تتجه إلى الدخول في دول أخرى، مستشهدة بالضربة الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية في سوريا، والتي قالت إنها جاءت بسبب الوجود التركي، مؤكدة أنها تتفق مع الرأي القائل إن إسرائيل نفذت هذه الأفعال؛ بسبب الدعم الأمريكي الذي كان يمثل درعًا لحمايتها.

وأكدت أن هذا الدرع الواقي ليس مستدامًا، مفسرة ذلك، بأنّ أن الحرب مع إيران أظهرت أن الولايات المتحدة وصلت إلى أقصى حدودها في القوة العسكرية وفي قدرتها على حماية إسرائيل.

وأشارت إلى أن حدود القوة العسكرية الأمريكية ظهرت في القواعد الأمريكية بمنطقة الخليج، وما لحق بها من دمار، مضيفة أن الولايات المتحدة تعتمد أيضًا على شركائها، مثل قطر ومصر وحتى باكستان؛ للمساعدة في التفاوض من أجل التوصل إلى نهاية أو تسوية لهذا الصراع العسكري.