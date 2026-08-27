بي واي دي تشعل المنافسة.. سيدان كهربائية فاخرة تقطع 1008 كم في الشحنة الواحدة

كشفت شركة بي واي دي الصينية عن سيدانها الفاخرة الجديدة DA HAN خلال معرض تشنجدو للسيارات 2026، لتدخل بها منافسة قوية في فئة السيارات الكهربائية الفاخرة، مستفيدة من تصميم ضخم وتجهيزات متطورة ومدى قيادة يصل إلى 1008 كيلومترات وفق معيار CLTC.

وتحمل السيارة لغة تصميم مستوحاة من فلسفة Dragon Face الخاصة بالعلامة، مع مصابيح أمامية نحيفة وتفاصيل كرومية مستوحاة من "شوارب التنين"، إلى جانب مقابض أبواب شبه مخفية" وتبلغ أبعادها 5256 مم طولا، و1999 مم عرضا، و1510 مم ارتفاعا، مع قاعدة عجلات بطول 3130 مم.

وتأتي DA HAN بنظام تعليق هوائي DiSus-A ثنائي الحجرات، قادر على رفع الخلوص الأرضي بنحو 100 مم، بالإضافة إلى نظام توجيه للعجلات الخلفية يقلل دائرة الدوران إلى 4.95 متر، رغم أبعاد السيارة الكبيرة.

وعلى مستوى القيادة الذكية، تحصل السيارة على مستشعر LiDAR مثبت أعلى السقف، ضمن منظومة DiPilot 300 المعروفة باسم God's Eye B، والتي تدعم خاصية القيادة شبه الذاتية بين نقاط محددة، مع استمرار ضرورة متابعة السائق للطريق والتدخل عند الحاجة.

وتقدم المقصورة مستوى مرتفع من الفخامة، مع ما يصل إلى 31 مكبر صوتي، وثلاث شاشات رئيسية، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي HUD، إلى جانب تطعيمات من الخشب الطبيعي، وزجاج خلفي متغير الشفافية، وأبواب مزودة بخاصية الغلق الناعم.

وتتوفر السيارة بنسخة دفع خلفي بمحرك كهربائي بقوة 496 حصان وبطارية 102.3 كيلوواط/ساعة، تمنحها مدى يصل إلى 1008 كيلومترات، أما الفئة الأعلى فتأتي بنظام دفع كلي ومحركين بقوة إجمالية تبلغ 764 حصانا، مع مدى يصل إلى 880 كيلومتر.

وتدعم جميع الفئات الشحن السريع، مع إمكانية شحن البطارية من 10% إلى 97% خلال نحو 9 دقائق وفق الأرقام المعلنة، بينما تستعد الشركة لطرح نسخة هجينة ممتدة المدى مستقبلا.

ويبدأ سعر BYD DA HAN بما يعادل نحو 37.2 ألف دولار، بينما تصل الفئة الأعلى إلى حوالي 44.6 ألف دولار.