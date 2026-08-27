قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك
محللة سياسية: إسرائيل استخدمت الحرب مع إيران للتشتيت عن ما يحدث في غزة والضفة
توجيهات رئاسية شاملة تؤكد انحياز الدولة الكامل للمواطن المصري
بي واي دي تشعل المنافسة.. سيدان كهربائية فاخرة تقطع 1008 كم في الشحنة الواحدة
مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟
14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل
مشهد مهيب.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة وسط أجواء ماطرة
حريق على متن ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف مجهول في مضيق هرمز
فيديوهات بملابس خادشة.. تفاصيل حبس صانعة محتوى في الدقهلية
«الأرصاد» تعلن خريطة الطقس: انخفاض درجات الحرارة بدءا من الجمعة ورذاذ خفيف بالقاهرة
بلومبرج: الولايات المتحدة أحرزت بعض التقدم في إزالة الألغام من المياه الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بي واي دي تشعل المنافسة.. سيدان كهربائية فاخرة تقطع 1008 كم في الشحنة الواحدة

بي واي دي
بي واي دي
كريم عاطف

كشفت شركة بي واي دي الصينية عن سيدانها الفاخرة الجديدة DA HAN خلال معرض تشنجدو للسيارات 2026، لتدخل بها منافسة قوية في فئة السيارات الكهربائية الفاخرة، مستفيدة من تصميم ضخم وتجهيزات متطورة ومدى قيادة يصل إلى 1008 كيلومترات وفق معيار CLTC.

وتحمل السيارة لغة تصميم مستوحاة من فلسفة Dragon Face الخاصة بالعلامة، مع مصابيح أمامية نحيفة وتفاصيل كرومية مستوحاة من "شوارب التنين"، إلى جانب مقابض أبواب شبه مخفية" وتبلغ أبعادها 5256 مم طولا، و1999 مم عرضا، و1510 مم ارتفاعا، مع قاعدة عجلات بطول 3130 مم.

وتأتي DA HAN بنظام تعليق هوائي DiSus-A ثنائي الحجرات، قادر على رفع الخلوص الأرضي بنحو 100 مم، بالإضافة إلى نظام توجيه للعجلات الخلفية يقلل دائرة الدوران إلى 4.95 متر، رغم أبعاد السيارة الكبيرة.

وعلى مستوى القيادة الذكية، تحصل السيارة على مستشعر LiDAR مثبت أعلى السقف، ضمن منظومة DiPilot 300 المعروفة باسم God's Eye B، والتي تدعم خاصية القيادة شبه الذاتية بين نقاط محددة، مع استمرار ضرورة متابعة السائق للطريق والتدخل عند الحاجة.

وتقدم المقصورة مستوى مرتفع من الفخامة، مع ما يصل إلى 31 مكبر صوتي، وثلاث شاشات رئيسية، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي HUD، إلى جانب تطعيمات من الخشب الطبيعي، وزجاج خلفي متغير الشفافية، وأبواب مزودة بخاصية الغلق الناعم.

وتتوفر السيارة بنسخة دفع خلفي بمحرك كهربائي بقوة 496 حصان وبطارية 102.3 كيلوواط/ساعة، تمنحها مدى يصل إلى 1008 كيلومترات، أما الفئة الأعلى فتأتي بنظام دفع كلي ومحركين بقوة إجمالية تبلغ 764 حصانا، مع مدى يصل إلى 880 كيلومتر.

وتدعم جميع الفئات الشحن السريع، مع إمكانية شحن البطارية من 10% إلى 97% خلال نحو 9 دقائق وفق الأرقام المعلنة، بينما تستعد الشركة لطرح نسخة هجينة ممتدة المدى مستقبلا.

ويبدأ سعر BYD DA HAN بما يعادل نحو 37.2 ألف دولار، بينما تصل الفئة الأعلى إلى حوالي 44.6 ألف دولار.

شركة بي واي دي DA HAN معرض تشنغدو للسيارات 2026 تشنغدو للسيارات 2026 السيارات الكهربائية الفاخرة السيارات الكهربائية Dragon Face

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

إمام عاشور

أول هدايا تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي بـ 15 مليون جنيه | خاص

تنسيق الجامعات 2026

التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. عبر هذا الرابط

السالمونيلا

بعد انتشارها بأوروبا.. هل وصل خطر السالمونيلا إلى البيض المصري؟

إمام عاشور

كواليس الحسم في الساعات الأخيرة .. لماذا تمسك الأهلي بإمام عاشور حتى 2030؟

فاتورة الكهرباء

بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء

البنك المركزي

تعليمات جديدة من البنك المركزي لتأمين حسابات العملاء.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن.. رابط الاطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق

ترشيحاتنا

هبة مجدي

ابتسامة هزمت الألم.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها أمام الرئيس السيسي

هبة مجدي

رسالة إنسانية من الرئيس السيسي.. كواليس ظهور هبة مجدي في احتفالية المولد النبوي

الفنانة هبة مجدي

بالحجاب.. هبة مجدي تشدو باغنية دينية أمام الرئيس السيسي

بالصور

بي واي دي تشعل المنافسة.. سيدان كهربائية فاخرة تقطع 1008 كم في الشحنة الواحدة

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

شوربة الكوارع تحميك من أمراض خطيرة.. تعرف عليها

شوربة الكوارع تحميك من أمراض خطيرة
شوربة الكوارع تحميك من أمراض خطيرة
شوربة الكوارع تحميك من أمراض خطيرة

بالأسود القصير.. ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

ميرنا جميل تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ميرنا جميل تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ميرنا جميل تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

إم جي 07 الجديدة تدخل المنافسة في الصين بمدى يصل إلى 845 كيلومتر

MG 07
MG 07
MG 07

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد